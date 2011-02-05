-RATGEBER: ''DÖRTLÜ FİNALE ÇIKACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray Medical Park'ı 73-51 yenerek çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'nin antrenörü Laszlo Ratgeber, dörtlü finale de çıkacaklarına inandığını söyledi. Ratgeber, Galatasaray Medical Park ile yaptıkları maçta özellikle savunmada rakiplerine tuzaklar kurduklarını belirterek, ''Dörtlü finale gidiş yolumuz açık. Bütün oyuncular yürekten oynuyor. Özellikle Türk oyuncular Esmeral, Nevriye ve Birsel çok iyi oynuyor. Onlarla gurur duyuyorum'' dedi. Çeyrek finaldeki rakiplerinin önemli olmadığını kaydeden Laszlo Ratgeber, ''Kim gelirse gelsin, hoşgeldi. Taurasi ve Taylor'ın gidişinin ardından bu takımın verdiği mücadeleden dolayı gurur duyulmalı. Bu gece bizim için güzel bir gece oldu'' diye konuştu. -YILDIZOĞLU: ''FENERBAHÇE HAK ETTİ''- Galatasaray Medical Park Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ise Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Yıldızoğlu, rakiplerinin çok tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bugün kazanarak seriyi son maça taşımak istiyorduk, ama karşımızda ilk maça göre daha güçlü ve kararlı bir takım vardı. Maçın başından itibaren bu karakterlerini tamamen yansıttılar. Fowles'ı kullanmakta zorluk çektik. Her hamlemize yanıt verdiler. Daha önce Avrupa Ligi'nde aldığı bazı olumsuz sonuçların acısını bugün çektik.''