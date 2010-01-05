Rasmussen'in yardımcılığına Diriöz önerisi

T24- Eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in NATO Genel Sekreteri seçilmesine karşılık, NATO Genel Sekreter Yardımcılığı’na bir Türkün atanmasını isteyen Türkiye, Genel Sekreter Yardımcılığı adaylığı için Cumhurbaşkanlığı Dışpolitika Başdanışmanı, Büyükelçi Hüseyin Diriöz’ü belirledi.



Diriöz, Dışişleri camiasının en önemli NATO uzmanlarından birisi olarak değerlendiriliyor. 1989’da Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliği’nde müsteşar olarak görev yapan Diriöz, 1997’de merkezde NATO ve Batı Avrupa Birliği Siyasi İşler Dairesi’nde Daire Başkanı olarak hizmet vermişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanlığı döneminde bir süre bakanlık sözcülüğü yapan Diriöz, daha sonra Türkiye’nin Amman Büyükelçisi olarak atanmıştı. Merkeze döndükten sonra Ortadoğu Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Diriöz, daha sonra Çankaya Köşkü’nde Gül’ün Dışpolitika Başdanışmanlığı’na getirilmişti.



Bu arada, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve kamu diplomasisinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Namık Tan’ın Washington’a atanmasının kesinleşmesinin ardından, Tan’ın yerine, AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Büyükelçi Selim Yenel’in getirileceği duyumu alındı.Yenel’in yerine ise Avrupa Genel Müdürü olarak görev yapan Büyükelçi Ayşe Sezgin’in getirilmesi öngörülüyor.