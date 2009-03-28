Rasmussen'e yeşil ışık, Roj adımı getirdi

* Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün NATO Genel Sekreterliği için, “Biz hiçbir adaya karşı değiliz” demesi, Ankara’nın Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen konusunda tavır değişikliği olarak algılandı



* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği adaylığı ile ilgili açıklamasından sonra da Danimarka'dan iki üst düzey savcının, ROJ TV'nin kapatılması konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.



Yeni NATO Genel Sekreteri’nin kim olacağı konusundaki kulis çalışmaları sürerken, adı öne çıkan, ancak henüz resmen adaylığını açıklamayan Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen konusunda Türkiye’nin takınacağı net tavır merakla bekleniyor.



Ankara’nın bu isme yönelik bazı çekinceleri olduğu bilinirken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Brüksel’de yaptığı açıklamalar Rasmussen’e “yeşil ışık” yakılabileceğinin ilk sinyalleri olarak algılandı. Gül, “Biz hiçbir adaya karşı değiliz” dedi.



Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Rasmussen konusunda ısrarlı sorularla karşı karşıya kalan Gül, “Yanlış anlama olmasın. Biz herhangi bir adaya karşı değiliz. NATO’nun başarılı olmasını temin edebilecek herhangi bir değerli devlet adamı kimse o olabilir” dedi.



Hz. Muhammed karikatürleri



Ankara’nın Rasmussen’le ilgili çekinceleri arasında Danimarka Başbakanı’nın Hz. Muhammed karikatürleriyle patlak veren krizdeki tavrı önemli yer tutuyor.



Gül, “Bu konularda dini unsurları çok dile getirmemek gerekiyor” dedi. Rasmussen’in Roj TV’yle ilgili tavrı ve Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakmaması da Ankara’nın çekinceleri arasında yer alıyor. Dikkate alınması gereken ana unsurun, NATO’nun üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirebilecek bir ismin seçilmesi olduğunu söyleyen Gül, “Sayın Başbakan’a karşı Türkiye’nin tavrı yok. Kendisi Avrupa’nın önemli ve en başarılı başbakanlarından birisidir” dedi.



Danimarka sevindi



Gül’ün açıklaması Danimarka’da sevinç yarattı. Danimarka medyasında çıkan haberlerde Gül’ün, “Rasmussen Avrupa’nın önemli ve başarılı başbakanlarından biridir” sözleriyle Rasmussen’e büyük övgü yağdırdığı vurgulandı.



5 Nisan'da İstanbul'da



Danimarka Başbakanı Rasmussen de Gül’ün açıklamasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye’deki yönetimle ilişkileri en iyi düzeyde yürüttüğünü söyledi. Danimarka medyası ayrıca, Rasmussen’in Medeniyetler İttifakı toplantısına katılmak üzere 5 Nisan’da Türkiye’ye gideceğini duyurdu.



Roj TV adımı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği adaylığı ile ilgili açıklamasından sonra da Danimarka'dan iki üst düzey savcının, ROJ TV'nin kapatılması konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.



İsveç haber ajansı TT, Danimarka haber ajansı Ritzau'a dayanarak verdiği haberde, Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine Türkiye'nin çekincelerinden birinin, terör örgütünün yayın organı ROJ TV'nin Kopenhag'dan yayın yapıyor olmasını Başbakan Erdoğan'ın dile getirmesinden sonra, Danimarka'dan iki üst düzey savcının bu televizyonun kapatılmasıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.



Haberde, Türkiye'nin Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği konusundaki çekincelerinden birinin de karikatür krizi olduğu, Müslüman ülkelerin karikatür krizi nedeniyle Danimarka Başbakanının NATO Genel Sekreteri olması konusundaki itirazlarını Türkiye'ye ilettiği kaydedildi.