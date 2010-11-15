-RASMUSSEN'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK BRÜKSEL (A.A) - 15.11.2010 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin füze savunma sistemine onay için şart koştuğu, ''herhangi bir ülkenin tehdit olarak gösterilmemesi'' talebine destek verdi. NATO devlet ve hükümet başkanlarının 19-20 Kasımdaki Lizbon Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Rasmussen, füze savunma sisteminde İran'ın tehdit olarak gösterilmesine gerek olmadığını söyledi. Rasmussen, konuyla ilgili bir soru üzerine ''Geçmişe bakarsanız birçok ülkenin potansiyel tehdit olarak gösterildiğini görürsünüz. Gerçek şu ki dünyada 30'dan fazla ülke Avrupa, Atlantik bölgesindeki hedefleri vurmaya yetecek menzilde füze teknolojisine sahiptir ya da bunun için çalışmaktadır. Bu tür tehditlere karşı kendimizi korumak istiyoruz. (Tehdit olarak) Herhangi bir ülke ismi vermenin gereği yok'' dedi. Diplomatik kaynaklar, tehdit olarak ülke adı verilmemesi gibi füze savunma sisteminde Türkiye'nin öne sürdüğü tüm ilkelerin gelinen aşamada diğer NATO üyelerinin de desteğini aldığını belirtiyor. Türkiye'nin NATO füze savunma sistemine onay için karşılanmasını beklediği diğer önşartlar arasında sistemin NATO projesi olması, tüm NATO ülkelerini kapsaması ve güvenliğin bütünlüğü ve bölünmezliği ilkesi çerçevesinde herkesin aynı güvenlik şemsiyesi altına alınması bulunuyor. Zirve öncesinde NATO'da Türkiye'nin tüm önşartlarına geniş destek veriliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO dışişleri ve savunma bakanlarının geçen ayki toplantısının ardından yaptığı açıklamada, NATO'da yeni stratejik konsepti hazırlayan eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın başkanlığında, aralarında emekli büyükelçi Ümit Pamir'in de bulunduğu 12 kişilik komitenin önerdiği şekilde İran'ın tehdit olarak gösterilmesine karşı çıkarak ''Hiç kimse bize, özel bir güvenlik riski getirip teklifte bulunamaz, biz de kimseye bulunmayız'' demişti. NATO içinde füze savunma sistemi tartışması, tehdit olarak ülke ismi verilip verilmeyeceği konusunda sonuçlanmış gözükse de nükleer caydırıcılık politikası bağlamında sürüyor. Lizbon'da 19-20 Kasımda toplanacak NATO liderleri, füze savunma sistemiyle ilgili çerçeve kararları alacak. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan radarlar veya füze bataryalarının hangi bölgelere yerleştirileceği ise gelecek aylarda müzakere edilecek.