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Dünya

Rasmussen'den açıklama PARİS (A.A)

03 Eylül 2011 00:29

-Rasmussen'den açıklama PARİS (A.A) - 02.09.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya operasyonunun "büyük başarı olduğunu ve Avrupa'nın liderliğini kanıtladığını" söyledi. Rasmussen, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Paris'te görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sarkozy ile NATO'nun Libya operasyonunun büyük bir başarı olduğu konusunda hemfikiriz" dedi. "Çıkarılacak olumlu dersin, operasyonun Avrupa'nın liderliğini kanıtlaması" olduğunu belirten Rasmussen, "operasyonun ittifakı güçlendirdiğini" ifade etti. Operasyonun Libya'daki sivil halkı korumak için yapıldığını yineleyen Rasmussen, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin nerede olduğunu bilmediğini de söyledi.

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