Rasmussen: Üçüncü oldu, çekilme yok

NATO'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırındaki askerlerin çekilmesine yönelik açıklamasına değerlendirme geldi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Üçüncü açıklama olmasına rağmen hiçbir çekilme görmüş değiliz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin çekilmesi konusunda yaptığı son açıklamaya ilişkin, "Sanırım bu Putin'in Rus askerlerinin çekilmesi konusunda yaptığı üçüncü açıklama ancak şu ana kadar hiçbir çekilme görmüş değiliz" dedi.

Aylık olağan basın toplantısında konuşan Rasmussen, çekilmenin bölgedeki gerilimi azaltma yönünde bir ilk adım olabileceğini ve gerçekleşmesi halinde bunu memnuniyetle karşılayacak ilk ismin kendisi olacağını belirterek, "Rusya'nın bu ölçüde yığınak yapmasını gerektiren bir neden yok" dedi.

Siyasi diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Rasmussen, gelecek hafta NATO-Rusya Konseyi'nin toplanması için Rusya'ya öneride bulunduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir cevap alamadıklarını belirtti.

Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların yasa dışı eylemlerine son verip 25 Mayıs'ta Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin kurallara uygun şekilde yapılmasına olanak vermesini isteyen Rasmussen, Rusya'nın da bu gruplara yönelik desteğini kesmesini talep etti.

Rasmussen, Avrupa'da tamamen yeni bir güvenlik durumu oluştuğunu ve bunun "daha az öngörülebilir, daha tehlikeli" olduğunu kaydederek, bu durumun NATO üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri olacağının altını çizdi.

NATO'nun gerekli önlemleri almayı sürdürdüğünü ve Estonya'da 6 bin askerin katılımıyla önceden planlanmış bir tatbikat yürütüldüğünü belirten Rasmussen, alınan tüm önlemlerin savunma amaçlı ve NATO'nun taahhütlerine uygun olduğunu vurguladı. Rasmussen, Rusya'nın Ukrayna'daki baskısının yakında Avrupa Birliği (AB) ile yeni anlaşmalar imzalayacak olan Moldova ve Gürcistan üzerinde de görülebileceğine dikkati çekti.

Rasmussen, "Rusya'nın komşu ülkeleri baskı altında tutmak için neleri kullanabileceğinin sınırını ancak hayal gücü belirler" dedi.

NATO'nun tüm müttefiklerini etkili şekilde koruyacak planlarının ve bunları hayata geçirecek imkanlarının bulunduğunu vurgulayan Rasmussen, Rusya'nın son dönemde savunma harcamalarını yüzde 10 artırdığına, NATO içinde ise bu harcamaları yüzde 40 oranında kesen ülkeler olduğuna işaret ederek, üye ülkelere bu kesintileri durdurmanın yollarını bulmaları için çağrı yaptı.

Rasmussen, "Güvensizliğin maliyeti çok daha yüksek" dedi. NATO savunma bakanlarının 3-4 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelerek ortak savunmayı daha da güçlendirici adımlar üzerinde çalışmaları öngörülüyor.