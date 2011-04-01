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RASMUSSEN TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A)

01 Nisan 2011 20:45

-RASMUSSEN TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, 4 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rasmussen'in 14-15 Nisan'da Berlin'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısının gündeminde yer alan konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, Türkiye'ye "önceden belirlenmiş mutad bir çalışma ziyareti" yapacağı belirtildi.  Rasmussen'in, ziyareti sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği ve görüşmede Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de bulunacağı kaydedildi.  Genel Sekreter Rasmussen'in, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile de görüşme yapması öngörülüyor.

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