T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rasmussen, Türkiye'ye destek verdi

Türkiye'nin "herhangi bir ülkenin tehdit olarak gösterilmemesi" talebine destek verdi.

15 Kasım 2010 02:00

T24 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, füze savunma sistemi ile ilgili olarak Türkiye'nin "herhangi bir ülkenin tehdit olarak gösterilmemesi" talebine destek verdi

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin füze savunma sistemine onay için şart koştuğu, "herhangi bir ülkenin tehdit olarak gösterilmemesi" talebine destek verdi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle: 

Rasmussen, füze savunma sisteminde İran'ın tehdit olarak gösterilmesine gerek olmadığını söyledi. 



NATO Genel Sekreteri, "Gerçek şu ki dünyada 30'dan fazla ülke Avrupa, Atlantik bölgesindei hedefleri vurmaya yetecek menzilde füze teknolojisine sahiptir, ya da bunun için çalışmaktadır. Bu tür tehditlere karşı kendimizi korumak istiyoruz. Tehdit olarak herhangi bir ülke ismi vermenin gereği yok" dedi. 

Diplomatik kaynaklar, füze savunma sisteminde Türkiye'nin öne sürdüğü tüm ilkelerin gelinen aşamada diğer NATO üyelerinin de desteğini aldığını belirtiyor.

Lizbon'da 19-20 Kasım'da toplanacak NATO liderleri, füze savunma sistemiyle ilgili çerçeve kararları alacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24