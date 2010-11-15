Rasmussen, Türkiye'ye destek verdi

T24 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, füze savunma sistemi ile ilgili olarak Türkiye'nin "herhangi bir ülkenin tehdit olarak gösterilmemesi" talebine destek verdi.



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin füze savunma sistemine onay için şart koştuğu, "herhangi bir ülkenin tehdit olarak gösterilmemesi" talebine destek verdi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Rasmussen, füze savunma sisteminde İran'ın tehdit olarak gösterilmesine gerek olmadığını söyledi.







NATO Genel Sekreteri, "Gerçek şu ki dünyada 30'dan fazla ülke Avrupa, Atlantik bölgesindei hedefleri vurmaya yetecek menzilde füze teknolojisine sahiptir, ya da bunun için çalışmaktadır. Bu tür tehditlere karşı kendimizi korumak istiyoruz. Tehdit olarak herhangi bir ülke ismi vermenin gereği yok" dedi.



Diplomatik kaynaklar, füze savunma sisteminde Türkiye'nin öne sürdüğü tüm ilkelerin gelinen aşamada diğer NATO üyelerinin de desteğini aldığını belirtiyor.



Lizbon'da 19-20 Kasım'da toplanacak NATO liderleri, füze savunma sistemiyle ilgili çerçeve kararları alacak.