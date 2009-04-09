Rasmussen: Taşı gediğine koydum

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ülkesine döner dönmez yaptığı açıklamada, Başbakan Tayyip Erdoğan ile arasındaki tüm sorunların ortadan kalktığını, işbirliği kararı aldıklarını söyledi.





Danimarka'nın eski Başbakanı yeni NATO Genel Sekreteri Rasmussen, endişeyle gittiği İstanbul'dan mutlu döndü.



Rasmussen, Başbakan Erdoğan ile ikili görüşme yaptığını ve görüşme sırasında geçmişi unutup, ileriye bakma kararı aldıklarını belirterek, “Erdoğan ile aramızdaki tüm sorunlar ortadan kalktı. Şimdi geçmişi unutup, ileriye bakma kararı aldık. Yaptığımız görüşmeden sonra aramızda hiçbir anlaşmazlık ve sorun kalmadı" dedi.



Rasmusmen, Türkiye'de yaptığı konuşmada biraz ileri gittiği ve taviz verdiği konusundaki eleştirilere de şu yanıtı verdi: “Konuşmamı çok dikkatle hazırladım. Yaptığım konuşmada taşı gediğine koydum. 2006 karikatür krizi sırasında hangi açıklamaları yaptıysam aynı doğrultuda bir konuşma yaptım. Konuşmamı beğenenler daha çok oldu. Anladım ki, Türkiye'de insanlar ve Müslüman dünyası söylediklerimi benim ağzımdan duymak istedi. Söylediklerimi değişik şekillerde anlamak mümkün. Aşağı yukarı söylediğim şekilde anlaşıldı. Bu nedenle Türkiye'de çok olumlu karşılandı ve ben aynı zamanda daha önce söylediklerimin arkasında durmuş oldum. Şunu saklamıyorum. NATO genel sekreteri olmayı isteyen biri olarak sorunu diplomatik bir şekilde çözdüm."



Rasmussen Roj TV konusunda, değişik düşünceler olduğunu belirterek “Ben hiçbir zaman saklamadım. Şayet yeterli deliller olursa mahkeme Roj TV'yi kapatır. Şayet Roj TV teröre destek veriyorsa, ekonomik bağlantıları varsa kapatmak için elimizden geleni yapmamız gerekir" diye konuştu.



Rasmussen, Liberal Parti'nin grup toplantısına katılarak, parlementoya veda etti.

Rasmussen Roj TV konusunda, değişik düşünceler olduğunu belirterek “Ben hiçbir zaman saklamadım. Şayet yeterli deliller olursa mahkeme Roj TV'yi kapatır. Şayet Roj TV teröre destek veriyorsa, ekonomik bağlantıları varsa kapatmak için elimizden geleni yapmamız gerekir" dedi.





Rasmussen, Liberal Parti'nin grup toplantısına katılarak, parlementoya veda etti.



