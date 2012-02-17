Rasmussen: Savunma sistemi verilerini sadece müttefiklerimizle paylaşacağız

T24 - NATO Genel Sekreteri Rasmussen ile görüşen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye'nin hiçbir zaman herhangi bir NATO tesisinin herhangi bir üçüncü taraf tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini belirtti. Rasmussen de "Arap Baharı devam ettikçe Türkiye'nin liderliği önem kazanacaktır" dedi.

Bir bölümü Türkiye'de de yer alan NATO füze savunma sisteminden sağlanacak istihbaratın İsrail'e verilip verilmeyeceği yönündeki soru üzerine NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Türkiye'nin tesislerden bir tanesine ev sahipliği yapmayı kabul etmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"Füze savunma sistemi içerisindeki veriler, istihbarat üçüncü ülkelerle paylaşılmayacak. Kendi ittifakımız içerisinde müttefiklerimizle paylaşacağız" diyen Rasmussen, sistemin savunmaya yönelik bir sistem olduğunu ve NATO müttefiklerinin toplumlarını korumayı amaçladığını kaydetti.

Davutoğlu, ise "NATO imkanları ve tesisleri sadece ve sadece NATO üyeleri arasında, NATO dayanışması çerçevesinde kullanılır" dedi.

Bu konuda özellikle Türk basınında bir takım internet sitelerine dayalı olarak haberler yapıldığını ve birkaç gün önce de sanki bir İsrail füzesiyle bu radar sisteminin testinin yapıldığı yönünde bir haber bulunduğunu belirten Davutoğlu, bu haberlerin "son derece asılsız" olduğunu ve "hiçbir temelinin bulunmadığını" söyledi.

Davutoğlu, "Bunların hiçbir karşılığı yoktur. Biz hiçbir zaman herhangi bir NATO tesisinin herhangi bir üçüncü taraf tarafından kullanılmasına izin vermeyiz. Bunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Hele bu İsrail olursa tutumumuz daha da net ve açıktır" dedi.

Rasmussen: Türkiye önemli rol oynadı

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, NATO'nun 60 yıldır "hayati önem arz eden" bir üyesi olduğunu belirterek, "60 yıl içinde bir çok şey değişti ancak birbirimize karşı taahhüdümüzde herhangi bir değişiklik olmadı" dedi.

Türkiye'nin NATO operasyonlarında önemli rol oynadığını dile getiren Rasmussen, özellikle Türkiye'nin ISAF operasyonlarına verdiği destek için teşekkür etti.

"Bizim kararlarımızda her zaman Türkiye'nin sesi sözü hissediliyor" diyen Rasmussen, NATO'nun kollektif çabalarının dünya güvenliği açısından en iyi sigorta poliçesi olduğunu söyledi.

Chicago'da düzenlenecek NATO zirvesine de değinen Rasmussen, "Bu zirvede, karşılaştığımız gerçek zorluklara gerçek yanıtlar üretmeye çalışacağız. Türkiye'nin katkıları çok önemli olacak. Afganistan'daki güvenlik güçlerinin kendi ülkelerinde güvenlik için nasıl sorumluluk alabileceklerini ve sorumluluk almaya başladıkları zaman onları nasıl destekleyebileceğimizi tartışacağız" diye konuştu.

Füze savunma sistemi

Füze savunma sistemine ilişkin açıklamalar da yapan Rasmussen, "Füze savunma sistemi modern bir tehdide karşı modern bir yanıttır, bir önlemdir. Türkiye yine burada da rol oynuyor. Güvenlikte Türkiye'nin rolü çok önemli. Türkiye güvenliği şekillendiriyor aslında. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki deneyimleriniz ve uzmanlığınız çok değerli bizim için ve tüm NATO için yararlı" dedi.

Ortadoğu'daki insanların artık seslerini duyurup hak talep etmeye başladıklarını vurgulayan Rasmussen, "Arap Baharı devam ettikçe Türkiye'nin liderliği daha da önem kazanacaktır. Çünkü Türkiye burada yine hayati bir önem taşımaktadır ve NATO'nun da hayati bir üyesidir" diye konuştu.

Avrupa'daki Zaman gazetesine saldırılar

Avrupa'daki Zaman gazetesi bürolarına yapılan saldırılar hatırlatılarak, bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer gazetelere de basın mensuplarına da yapılmış olsaydı tutumumuz aynı olurdu. Zaman bürolarına Avrupa'da yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu sadece bizim çok saygın bir basın kuruluşumuza yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda Avrupa'da fikir özgürlüğüne, basın özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Bütün ülkelerin aktif ve koruyucu tedbir almalarını bekliyoruz."

Bu saldırılara hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi ve aksine en sert tutumun takınılması gerektiğini belirten Davutoğlu, basın özgürlüğünün bütün Avrupa'da savunulması gereken temel ilke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun mazur gösterilmesi zaten mümkün değil, ama buna karşı tedbir alınmaması da kabul edilemez. Biz bu konuda Fransız makamları nezdinde ve ilgili bütün Avrupa ülkelerinde gerekli her türlü girişimi yapıyoruz. Ben bu vesileyle Zaman gazetesinin Avrupa'daki mensuplarına geçmiş olsun diyorum ve onlarla sürekli bir dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk basın mensupları nerede olursa olsunlar devletimizin onların faaliyetlerini rahatça yapabilmeleri için desteği her zaman yanlarında olacaktır. Bu konuda da tutumumuz ve tavrımız açıktır."

Türkiye'den ayrıldı

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 60. yıldönümü etkinliklikleri çerçevesinde Türkiye'ye davet edilen Rasmussen, bugün ilk olarak TBMM Dışişleri ve Savunma Komisyonları ile NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) üyeleriyle TBMM'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşen Rasmussen, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.