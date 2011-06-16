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Dünya

RASMUSSEN: SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMALI ANKARA (A.A) 

16 Haziran 2011 12:05

-RASMUSSEN: SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMALI ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İttifak'ın Avrupalı üyelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söyledi. Rasmussen BBC'ye verdiği demeçte, NATO'ya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu, ancak Avrupa ülkelerinin "harekete geçmesi" ve savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirtti. ABD Savunma Bakanı Robert Gates de geçen hafta NATO içindeki Avrupa ülkelerini ellerinden geleni yapmamakla eleştirmişti. Rasmussen, NATO'ya her zamankinden daha çok gereksinim olduğunu vurgulayarak, Gates'in Avrupa'da savunma bütçelerinin azalmasıyla ilgili endişelerini paylaştığını kaydetti. NATO Genel Sekreteri Guardian'a verdiği demeçte de ABD ve Avrupa arasındaki savunma harcamalarındaki eşitsizliğin sürmesi halinde ortaya "iki kademeli İttifak" çıkacağını, Avrupalı ve Amerikalı askerlerin etkin bir şekilde birlikte savaşmalarının mümkün olmayacağını söyledi. -LİBYA- Rasmussen, kısa dönemde, Avrupalı müttefiklerin hızla azalan teçhizatı karşısında ABD'nin Libya operasyonları için daha fazla mühimmat sağladığını ifade ederek, NATO'nun gelecek üç ayda Libya operasyonunu "yüksek tempoda" sürdürmek için gerekli teçhizata sahip olduğunu bildirdi. Rasmussen, operasyonun devamlılığını sağlamak için operasyona desteği genişletmeleri gerektiğini belirtti.

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