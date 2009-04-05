Rasmussen istifasını sundu

Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, NATO Genel Sekreterliği görevini üstlenmek üzere Başbakanlıktan istifa etti.



Rasmussen, NATO zirvesinde dün ismi üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından, bugün istifa mektubunu Kraliçe Margrethe'e sundu.



Başbakan Rasmussen'in boşaltacağı makama Maliye Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in getirilmesi bekleniyor.



Danimarka'da Rasmussen başkanlığındaki hükümetin görev süresi 2011'de doluyor.



Lars Lokke Rasmussen'in başbakanlığı üstlendikten sonra erken seçim çağrısında bulunabileceği gibi hükümetin görev süresinin dolmasını bekleyebileceği de ifade ediliyor.



Maliye Bakanının başbakan olması halinde, Danimarka'da birbiriyle akrabalığı olmayan Rasmussen soyadlı 3. kişi arka arkaya bu göreve gelmiş olacak. Sosyal Demokrat Poul Nyrup Rasmussen 1993-2001 yılları arasında başbakanlık görevini yapmış, 2001'de bu görevi rakibi Liberal Parti'den Anders Fogh Rasmussen'e devretmişti.



Rasmussen soyadı, Danimarka istatistik bürosuna göre en yaygın olan soyadlar arasında 9. sırada bulunuyor.

