Rasmussen bugün Ankara'ya geliyor

1 Ağustos 2009'da görevine başlayan yeni NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, müttefik ülkelerin başkentlerine yapmakta olduğu tanışma ziyaretleri çerçevesinde Türkiye'ye geliyor.

Genel Sekreter Rasmussen, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Ayrıca Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile görüşmelerde bulunacak.

Rasmussen bu akşam Başbakan Erdoğan'ın katılacağı iftar yemeğinde de yer alacak.

Ziyaret nedeniyle NATO'nun gündemindeki güncel konulara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.