-RASMUSSEN: "KADDAFİ İÇİN SÜRE DOLDU" BRÜKSEL (A.A) - 06.07.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya lideri Muammer Kaddafi için "sürenin dolduğunu" söyledi. Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun Libya operasyonunu başlattığı Mart ayı ortasından bu yana 2 bin 700 "meşru askeri hedefin" tahrip edildiğini, bunların arasında 600 tank ve top parçasıyla 800 cephanelik bulunduğunu açıkladı. Anders Fogh Rasmussen, Kaddafi'nin iktidardan feragat etmek için bir anlaşma arayışı içinde olduğu bilgisini doğrulamazken, Libya lideri için "sürenin dolduğunu", Kaddafi'ye bağlı güçlerin hala tehdit unsuru olduğunu ve "NATO olmasa ülkede katliam olacağını" kaydetti.