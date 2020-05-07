Rasim Öztekin: Kavuğu bu sene devredecektim, Korona izin vermedi

2016 yılında Ferhan Şensoy'un kendisine devrettiği Hasan Efendi’nin kavuğunu, geleneği sürdürerek salgın sonrası yeni sahibine devredeceğini duyuran Rasim Öztekin, “Kavuk bir geleneksel adetimizin simgesi onu online değil sahnede teslim etmek istiyorum” dedi.

Oyuncu Rasim Öztekin, Galatasaraylılar Derneği’nin Instagram üzerinden yayınlanan canlı yayına katıldı ve İrem Özbey’in sorularını yanıtladı. Öztekin karantina sürecini şöyle anlattı: “Evde film izliyorum. Bu günler bittiğinde ilk Ayvalık Cunda’ya gitmek istiyorum. Cunda’yı çok özledim. Şimdi tam zamanı.”



Usta oyuncu, Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuğu teslim edeceğini de söyledi: “2009 yılından bu yana kalp pili taşıyorum. Ben kavuğu aldığımda da o yaz aritmi geçirdim. Kalp pilinin üstüne aritmi eklenince doktorum, canlı performansları yasakladı. Heyecanı, koşturması ve stresi yüzünden sahneye çıkamadım. Acayip yıkıcı oldu.

Kavuğu aldığımda bende çok kalmasını istemiyordum. ‘Ne kadar çok el değiştirirse motivasyon olur’ diye düşündüm. Bu sene devredecektim, Korona izin vermedi. Şu virüs bir geçsin devredeceğim. Online kavuk töreni yapmak istemiyorum. Kavuk bir geleneksel adetimizin simgesi onu online değil sahnede teslim etmek istiyorum.”