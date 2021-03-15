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Rasim Öztekin'in eşinden Demet Akbağ'a "kalp ameliyatı" yanıtı

Esra Kazancıbaşı, Öztekin'in kalp ameliyatını ihmal ettiği haberlerini yalanladı

15 Mart 2021 10:14

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, oyuncu Demet Akbağ'ın "Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" sözlerine yanıt verirken, "Pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak’ta kalp kontrolünden geçmişti" dedi. 

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, 8 Mart günü geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncu Demet Akbağ, Öztekin'in vefatı sonrası, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. O yüzden söylenecek bir şey yok. Çok genç kaybettik Rasim'ciğimi. Çok üzgünüz hepimiz. Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Kalp krizi, aramızdan aldı onu" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Demet Akbağ: Rasim Öztekin Koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı galiba ihmal etmiş

 
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