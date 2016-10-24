Rasim Ozan'dan MİT dosyalı tehdit: 15 Temmuz'da adamların Whatsapp'a neler yazdı, hepsi devletin elinde

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef alan Rasim Ozan Kütahyalı, 15 Temmuz tarihinde Whatsapp'ta yapılan yazışmalarının devletin elinde olduğunu belirterek, "Aziz Yıldırım ve çetesi Fetöcülükten dolayı 2017’de cezaevine girecek!" diye konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı MİT antetli bir dosya ile Beyaz TV’ye çıkıp Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı tehdit etti.

Rasim Ozan Kütahyalı programda şunları söyledi: “Aziz Yıldırım sen 17-25 Aralık sürecinde FETÖ karşıtı değildin! Tayyip Erdoğan bitti, hükümet düştü sandın! Maçan yemez Aziz Yıldırım teke tek çıkmazsın. Köpeklerini de al gel! Yüreğin yetiyor mu?

Ne hükümet ne cemaat dedin! 15 Temmuz’da bütün adamların neredeydi, Whatsapp’a neler yazdılar Aziz Yıldırım! Nasıl sevindiler. Hepsi devletin elinde. Sen bu hükumeti, kendi kurduğun Kadıköy çeteleri mi zannettin? Aziz Yıldırım ve çetesi FETÖ'cülükten dolayı 2017’de cezaevine girecek!"