Rasim Ozan Kütahyalı'dan emekli askerlerin 'Hayır'lı Konvoy'a: Cuntacı teğmen Kalmaz şehit midir?

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kendisine yönelik olarak "Hayatında bir gün şerefinle yaşa dişimi kıracağım. Allah ıslah etsin diyeceğim, Allah da ümidini kesti senden" diyen emekli Albay Ali Türkşen ile ilgili olarak "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Necdet Özel'e 'Allah belanı versin Hulusi, Allah belanı versin Necdet' diyecek seviyesizlikte kafayı yemiş adamları yanında taşıyıp nasıl bir de 'Küfür bizim tabiatımızda yoktur' diyor General Ahmet Yavuz, anlamak mümkün değil" dedi.

"Hayır konvoyundaki askerlere en başta General Yavuz'a olmak üzere net bir sorum var. Teğmen Ali İhsan Kalmaz sizce şehit midir? Lütfen mertçe cevap verin" diyen Kütahyalı, "Hadi TV'de karşıma çıkmaktan korkuyorsunuz bari bu soruya yiğit ve gerçek bir Türk subayı gibi kıvırmadan kaçmadan dosdoğru cevap verin. Teğmen Kalmaz sizce şehit midir?" ifadesini kullandı.

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yargılanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Emekli Tümgenaral Ahmet Yavuz, Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Emekli Amiral Semih Çetin ve AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki 28 Şubat günü Anıtkabir'den "Hayır'lı Konvoy" adıyla yola çıkmıştı.

Kütahyalı, "Hayır'lı Konvoy" ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Bu hainlerin fütursuzca hakaret ettikleri o Tayyip Erdoğan ve Erdoğan’ın yanında ortaya kellesini koyan bizler 17-25 Aralık savaşında Fetullahçı şerefsizlere karşı muzaffer çıkmasaydık şimdi şehir şehir gezip Erdoğan’a küfredenler hapiste çürüyor olacaktı. Fetullahçılar karşısında korkak ve pısırık gibi yenilmiş yıkılmış durumda olanlar Erdoğan’a vefa gösterecekleri yerde küfrediyorlar. Güçleri yetse kendilerini kurtaran Erdoğan’ı FETÖ’den içeri tıkacak kadar da hain bunlar. 16 Nisan’da demokrasinin düşmanı tüm hainleri bir kez daha mağlup edeceğiz"

Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki gösteren Teğmet Mehmet Ali Çelebi "ROK sen Bank Asya kredinle yalılarda oturmaya devam; biz de emekli maaşlarımızla milletin gönlüne misafir olmaya devam. Senin zehirli diline, yalan ve iftiralarına ayıracak fazla vaktimiz yok. Milletimiz bizi bekler. Gün ola harman ola!" ifadesini kullanmıştı.

Tutuklu bulunduğu dönem Çelebi'nin tahliye edilmesini savunduğunu ifade eden Kütahyalı, şunları yazdı:

"Öte yandan tutuklandığında benim "Ters Cephe" programında tahliye edilmesini savunduğum bir Teğmen de bana iftira atmış. Benim bir yalım olmadığı bin kere söylenip ispatlandığı halde hâlâ aynı yalanı, aynı iftirayı atıyorlar. Kara propaganda konusunda Fetullahçılardan fazla farkları yok bunların. E ne de olsa bunların gurur duyduğu 27 Mayıs ihanetinde kıyma makineleri gibi binlerce kara propaganda üretildi. FETÖ de bunları örnek alıp aynı yöntemleri bunlara karşı uyguladı"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "15 Temmuz, 27 Mayıs ve Teğmen Kalmaz" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Biliyorsunuz 16 Nisan referandumunda olumsuz bir sonuç çıkması için bir grup general, amiral ve daha alt rütbeli bir kadro şehir şehir geziyor. Demokratik haklarıdır, ırkçılık ve nefret suçu işlemedikçe diledikleri gibi propaganda yapabilirler. Fakat İnegöl'de bir amiralin yerel halkı Suriyeli mültecilere karşı faşist söylemlerle kışkırttığı ve mültecilere karşı ırkçılık yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği rapor edilmiş. İşte bu cürümdür. Şiddeti kışkırtarak yapılan kara propaganda suçtur ve hukuk gereğini yapacaktır...

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Benim bu grup umrumda falan değildi. Milletin büyük çoğunluğu nazarında da bu grubun hiçbir önemi yoktur. Söylemleri tipik 27 Mayıs kafasında eski model asker lakırdılarıdır. Fakat bunlardan iyice psikopat olan biri durduk yere bana seviyesiz ve terbiyesiz bir dille ismimi vererek en ağır sözlerle küfretti. Ben de bu 27 Mayıs artığı Talat Aydemir müsveddesine haddini bildirdim.

Sonrasında bu grubun başkomutanı konumundaki General Ahmet Yavuz Nagehan'a mesaj gönderdi...

Sanki bu terbiyesizliği ve şerefsizliği ilk olarak kendi adamı bana karşı yapmamış da ben durduk yere cevap vermişim gibi inkârcı bir mesajdı bu. Harbiye'de bile her zaman ilk yumruğu atan suçludur. Yumruk yiyen elbette karşı tarafa mukavemet eder, hakkıdır. Dahası küfür ve iftiralara Ahmet Yavuz'un diğer adamları da aynen devam ediyor. Oysa Yavuz "Küfür ve iftira bizim tabiatımızda yoktur" diye masal okuyor...

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Necdet Özel'e "Allah belanı versin Hulusi, Allah belanı versin Necdet" diyecek seviyesizlikte kafayı yemiş adamları yanında taşıyıp nasıl bir de "Küfür bizim tabiatımızda yoktur" diyor General Yavuz anlamak mümkün değil. Zaten bana küfreden de aynı adam ve hiç kimsenin şüphesi yok ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da küfredecek tıynette bir tiptir bu...

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Öte yandan tutuklandığında benim "Ters Cephe" programında tahliye edilmesinisavunduğum bir Teğmen de bana iftira atmış.

Benim bir yalım olmadığı bin kere söylenip ispatlandığı halde hâlâ aynı yalanı, aynı iftirayı atıyorlar. Kara propaganda konusunda Fetullahçılardan fazla farkları yok bunların. E ne de olsa bunların gurur duyduğu 27 Mayıs ihanetinde kıyma makineleri gibi binlerce kara propaganda üretildi. FETÖ de bunları örnek alıp aynı yöntemleri bunlara karşı uyguladı...

***

Seneler önce bu Teğmen'e sehven mehven diye aleni fabrikasyon bir suç atılmıştı.

Ben o gün yaptığımız Ters Cephe programında 2010 ortamında bu şahsı savunup tahliye edilmesi gerektiğini söyledim. Ümit Zileli de bu olaya şahittir. Fakat bu Teğmen'in militan avukatı yayına bağlanıp bana küfretti ve beni içeri attıracaklarını söyledi. O kadar kibirliydiler ki hak-hukuk peşinde asla değillerdi. Yeniden 27 Mayıs gibi iktidar olup Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepimizi içeri atmanın hayalini kuruyorlardı. 2013 sonundan itibaren aynı hayalin peşinde FETÖ'cülerin koştuğu gibi...

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Hüseyin Ersöz gibi gerçek hukukçular çıkıp haksızlıkları tane tane anlatana kadar milletin çoğunluğu bu militan manyak avukatlar yüzünden hep bu davalara inandı. Çünkü net olarak karşımızdaki kafa 27 Mayıs kafasıydı.

Bu Teğmen'in de alçak 27 Mayıs'ın Teğmen Kalmaz'ından özünde farkı yoktu. Darbe yapmaya çalışırken öldürülen cuntacı Teğmen'i senelerce şehit diye andı bu TSK. Hâlâ da bu cuntacı adına Ankara'nın ortasında ilkokul var. Isparta'da lise var. Uzun süre şehir hatlarında vapur vardı. 15 Temmuz'un alçak Semih Terzi'sinden farkı olmayan bir darbeci adına hâlâ okul olması utanç vericidir. 15 Temmuz başarılı olsa Semih Terzi şehit, kahraman Ömer Halisdemir hain diye anılacaktı.

İşte kafa aynı kafa...

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Hayır konvoyundaki askerlere en başta General Yavuz'a olmak üzere net bir sorum var... Teğmen Ali İhsan Kalmaz sizce şehit midir? Lütfen mertçe cevap verin. Hadi TV'de karşıma çıkmaktan korkuyorsunuz bari bu soruya yiğit ve gerçek bir Türk subayı gibi kıvırmadan kaçmadan dosdoğru cevap verin.

Teğmen Kalmaz sizce şehit midir?



