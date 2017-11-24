"Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, Bank Asya kredisini ödüyor mu?"

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Erkek, Rasim Ozan Kütahyalı-Nagehan Alçı çiftinin Bank Asya'dan aldıkları krediyi geri ödeyip ödemediklerini sordu.

Canlı yayındaki Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili tartışma sürüyor.

“Aylık ödemeleri dahi yüz binlerce lira tutan krediyle çok lüks bir villa satın aldıkları da yine kendilerince kabul edilmiştir” diyen CHP Milletvekili Muharrem Erkek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kamuoyunda bu gibi isimlerin FETÖ ile ilişkisine rağmen herhangi bir yaptırıma uğramaması hakkında ileri sürülenler; çok yüksek miktarlarda alınan kredilere ve bunların nasıl ödendiğine dair iddia edilenler, FETÖ ile ilişkisi olmamasına rağmen süreçte mağduriyet yaşayanlar tarafından da tepkiyle karşılanmakta ve kafalarda soru işaretleri doğurmaktadır.”

Yıldırım'a 2 soru

CHP’li Muharrem Erkek, Başbakan Binali Yıldırım’a şu iki soruyu yöneltti:

1. Bank Asya’nın borç ve alacaklarını devralan kamu kurumu olduğu düşünüldüğünde; kredi ve/veya kredi kartı borçlarının ne kadarı geri ödenmiştir? Borcu olanlardan kaçı firari ya da tutuklu konumundadır? Bunların borçları için ne gibi bir işlem yapılmaktadır? Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı kaçtır?

2. Irkçı, ülkemizde yaşayan her kesimin tepkisini çeken açıklamalara imza atan Rasim Ozan Kütahyalı’nın aldığı kredi ve bunun aylık ödemeleri ne kadardır? Bu kredi kaç yıllık çekilmiştir? Bunun ne kadarı geri ödenmiştir? Bank Asya ile mali ilişkileri, FETÖ kumpaslarına desteği, o dönemki kimi belgelerin yargı organlarından önce sızdırılarak taraflarınca açıklanması gibi şeyler düşünüldüğünde bu kişiyle ilgili herhangi bir adli süreç yürütülmekte midir?

"Gelin biz hesaplayalım"

CHP Milletvekili Muharrem Erkek, Başbakan Binali Yıldırım’a kritik soruları yöneltti, ancak gelin biz de kendimizce bir hesap yapalım.

FETÖ’cü bankadan alınan kredinin anlamı, belki de daha net ortaya çıkacak.

Kütahyalı çiftinin 2013 yılında 5 milyon dolar kredi aldığını Odatv gündeme getirmişti.

5 yılda aylık ödeme 159 bin lira

Elbette mümkün değil ama hiç faizi olmadığını ve 5 yıllık ödeme planı çıkarıldığını düşünsek; yılda 1 milyon dolar geri ödemesi lazım. Bu da ayda yaklaşık 84 bin dolar demek. Türk lirası olarak da hesaplayalım. 2013 yılında dolar kurunun ortalaması 1.90 TL. Mümkün değil ama dolar kurunun sabitlense bile aylık ödeme yaklaşık 159 bin TL yapıyor.

10 yılda aylık ödeme 80 bin lira

Peki, vadeyi Kütahyalı çifti için biraz daha uzatalım.

10 yıl süreyle ödeme planı çıkarıldığını ve yine faize tabi tutulmadığını düşünelim. Dolar kurunu da sabit tutalım! Bu da ayda yaklaşık 41 bin dolar ediyor. Türk lirası olarak düşündüğümüzde de yaklaşık 80 bin TL demek.

Bize son olarak şu soruyu sormak kalıyor:

Kütahyalı çifti siz ayda ne kadar para kazanıyorsunuz da bu krediyi ödeyebiliyorsunuz?

Ya da siz bu krediyi ödüyor musunuz?