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Politika

Rasim Ozan Kütahyalı: Ümit Özdağ aslında kendi adaylığını açıkladı; Yavaş'ın aday yapılmayacağını biliyor

Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır" demişti

06 Nisan 2022 11:31

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söylemesini yorumladı.

Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yapan Kütahyalı, Özdağ'ın adayının Yavaş olmadığını, kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığını savundu.

Kütahyalı, "Bugün Ümit Özdağ kendi adaylığını açıkladı… Mansur Yavaş’ın değil. Özdağ’ı iyi tanırım. Kafasından geçenleri detaylı bilirim. 2 sene boyu her hafta beraber program yaptık. Yavaş’ın aday yapılmayacağını elbette biliyor. 2023’te Atatürkçülerin adayı olmaya hazırlanıyor Ümit Özdağ" dedi.

TIKLAYIN - Ümit Özdağ: Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır

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