Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye, gevşek kuvvetler ayrılığına mahkûm

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Eğer sert kuvvetler ayrılığı rejimine gidilirse vesayet düzeni aynen geri gelebilir.

Gevşek kuvvetler ayrılığı modeli Türkiye için şu an kesinlikle doğru çözümdür" görüşünü savundu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Gevşek kuvvetler ayrılığı Türkiye için doğru çözümdür" başlığıyla yayımlanan (11 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Daha önce de yazdığım gibi bürokratik vesayetle mücadelenin en önemli ayaklarından biri yargı bürokrasisini hem demokratik meşruiyete sahip kılmak hem de demokratik kontrol ve denetim altında tutmak...

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Prof. Dr. Atilla Yayla'nın da belirttiği gibi bunu yapabilmenin yolu da yürütmenin bu mücadelede yasamadan destek almasından geçiyor. Şimdiye kadar bu mücadele böyle yürütüldü...

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Dolayısıyla Türkiye bu temel problem yüzünden en azından kısa vadede sert bir kuvvetler ayrılığına gidemez...

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Eğer sert kuvvetler ayrılığı rejimine gidilirse vesayet düzeni aynen geri gelebilir.

Gevşek kuvvetler ayrılığı modeli Türkiye için şu an kesinlikle doğru çözümdür...

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Kuvvetler ayrılığı meselesine genel olarak bürokratik vesayetle özel olarak FETÖ ile mücadele açısından da bakmak gerekir. Bu boyut unutuluyor...

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Türkiye'deki bürokratik zihniyet ve 657 sayılı kanuna dayanan memurluk sistemi yüzünden bürokrasi bir demokraside olması gerekenden çok daha korunaklı ve sorumsuz...

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Kayıtdışı güç odaklarının siyasî iktidarlara karşı bürokrasiye yatırım yapmalarının ana sebebi bu...

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Bu durum değişmedikçe bürokratik vesayete karşı mücadelede yasamanın katkısına ihtiyaç var...

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Bundan dolayı senelerini siyasal sistemlerin analizine vermiş liberal-demokrat akademisyen Atilla Yayla çok haklıdır. Türkiye'de seçilmiş hükümetlerin yasama üzerinde ağırlığı olmasından kolay kolay vazgeçilemez...

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Başka bir deyişle en azından görünür gelecekte Türkiye sert değil yumuşak ve gevşek kuvvetler ayrılığına mahkûm görünüyor. Anayasa değişiklik paketi bu açıdan son derece isabetlidir...