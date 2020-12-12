Rasim Ozan Kütahyalı: Merkez Bankası 24 Aralık’ta faiz artırmayacak

Rasim Ozan Kütahyalı, Güneş gazetesindeki köşesinde Merkez Bankası’nın 24 Aralık’ta yapacağı faiz toplantısını değerlendirdi. “Sual açık… 24 Aralık tarihindeki Merkez Bankası toplantısında ne karar verilecek? Faiz arttırılacak mı? Yoksa faizler düşürülecek mi?” diye soran Kütahyalı, “Önce ilkesel-teorik duruşumuzu ortaya koyalım: Faizler düşmeden yani para ucuzlamadan yatırım artmaz ve ekonomi gelişmez. Faizler muhakkak düşmeli” dedi.

Piyasada para bollaşmadıkça faizlerin kalıcı şekilde düşmeyeceğini de savunan Kütahyalı, “Nitekim 24 Aralık PPK kararında da bana göre pas geçilecek. Faizler aynı seviyede bırakılacak” öngörüsünde bulundu.

“Ülkemize nereden gelirse gelsin kaynağı ne olursa olsun bol sermayenin akmasını sağlamalıyız” diyen Kütahyalı, “Başkan Erdoğan’ın önayak olduğu Varlık Barışı yasası tüm dünya sermayesini kapsayacak şekilde genişletilmeli ve süresi uzamalıdır. Gelen paraya sıfır vergi/sıfır sorgu politikası çok doğrudur. Faiz ancak bu rasyonel yöntemlerle kalıcı olarak düşer” yorumu yaptı.