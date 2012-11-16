'Rasim Ozan Kütahyalı konuşuyor, küfrü ben yiyorum'

Tiyatrocu Rasim Öztekin, twitter’da isim benzerliğinden dolayı kendisini gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’yla karıştırıp küfredenlere isyan etti.

Hemen hemen her hafta twitter sayfasına küfürlü mesajlar geldiğini söyleyen Öztekin, "Rasim Ozan Kütahyalı konuşuyor. Bütün küfürleri ben yiyorum. Tek şansızlığım adımın Rasim olması. Arkadaşlar lütfen her Rasim’i ben sanmayın" dedi.

Kendi sayfasına tepkili mesaj atan birine “Hocam aman dikkat yahu. O dediğin kişi Rasim Öztekin değil... Rasim Ozan Kütahyalı... Biliyorum çünkü Rasim Öztekin benim” açıklaması yapınca bunun üzerine mesajı atan kişi “Hops çok özür dilerim. Gece gece tweet atınca öyle oluyor. Düzeltiyorum tekrardan, kusura bakmayın” yanıtını verdi.

Twitter’da isim karışıklığından dolayı sürekli küfür yemekten dert yanan Öztekin, yaşadığı esprili durumla ilgili şunları söyledi: "Rasim Ozan’ın küfürlerini ben yiyorum. Epeydir başıma gelen bir durum bu. Rasim Ozan ne zaman program yapsa bana böyle mesajlar geliyor. Hem siyasi, hem de spor konusunda yorumculuk yapıyor. İnsanlar da karıştırıyor ve sürekli Rasim Öztekin küfür yiyor. Hakem Ahmet Çakar’ın sözüne girdiyse eğer ‘Vay Ahmet Çakar’ın sözünü böldü, vay bilmem ne’, ‘Vay bu adama hangi bilmem ne program yaptırıyor’ gibi küfürler gönderiyorlar. Bu tarz tweet’leri yakaladığım zaman boşsam ve espri yapacak bir moddaysam o zaman karşı tarafa Rasim’leri karıştırdığını söylüyorum. Bu durum 10-15 kez tekrarlandı. Rasim Ozan’ı dinlemem, etmem. Ama çok küfür yediğini anlıyorum. Böyle bir olay başıma geliyor. Ben de uyarı halindeyim. ‘Her gördüğünüz Rasim, o Rasim değildir diyorum."