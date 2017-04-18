Rasim Ozan Kütahyalı: Kemalistlerle yerli - milli koalisyon isteyen AKP yandaşları ya salak, ya alçak!

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.18 "evet" oyuyla kabul edilmesine "Halk ihtilali" benzetmesi yaptı. "Kemalizmin sağ ve sol kanadından bu ihtilale asla destek çıkmaz. Bunlarla sözde yerli-milli koalisyon isteyen AKP yandaşları ya salak ya da alçaktır" görüşünü dile getiren Kütahyalı, "Bu koalisyon çökmüştür. Sağcı ve solcu Kemalistler 2019'da da ihtilal karşıtı birinin Başkan olması için çalışacaktır. Fakat ihtilalin gerçek müttefikleri olan Kürtler Erdoğan'ın yanındadır" iddiasını ileri sürdü.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Her Bijî Gele Kurd" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Dün en doğru manşeti yine bizim gazete atmıştı. Benim de sürekli yazılarımda vurguladığım kavramdır bu.

Yaşadıklarımızı tanımlayan sözdür HALK İHTİLALİ... Ve bu ihtilalin tartışmasız lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır...

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16 Nisan 2017'de gördüğümüz şey ise bu ihtilalin Kürtler olmadan ilerlemesinin imkansız olduğudur.

Dehşet sosyal tecrübesi ve derin politik bilgeliğiyle Kürt halkı Türkiye'nin kaderini değiştirmiştir ve Batı devletlerini de şoke etmiştir...

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16 Nisan referandumuna tartışmasız en çok Kürt yurttaşlarımız damgasını vurmuştur. 16 Nisan referandumunda 'Evet' çıkmasını samimiyetle isteyen herkes ama herkes bu yazımın başlığını haykırmalıdır.

Her Biji Gele Kurd yani Çok Yaşa Kürt halkı... Çok Yaşa...

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Bu ihtilalin lideri Erdoğan 16 Nisan sonuçlarını yorumlarken konu Kürtlerin kritik desteğine geldiğinde telaffuzu hafif titredi ve çatallaştı. Çünkü Erdoğan haklı olarak duygulandı. PKK'nın kalesi zannedilen yerlerde bile Kürtler beklenmedik oranlarda Erdoğan'a destek vermişti. Eski düzenin değil ihtilalin saflarında durmuştu Kürtler...

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İhtilal, sekülarist milliyetçiler ile yol yürünemeyeceğini ve bu kesimin Kemalizmin sağcı tabanı olduğunu 16 Nisan'da anlamıştır.

Bu kafanın ulusalcı faşistlerden hiç farkı yoktur. Bunlar Kemalist vesayet rejiminin devamından ve Erdoğan'ın kellesinin uçmasından yanadır. 16 Nisan'da bunu bir kez daha ispatladılar. Bu ülkede gerçek bir yerli ve milli ittifak bu faşistlerle değil Kürt halkı ile kurulabilir ve biliyorum ki kurulacaktır.

Şüphesiz ki Kürt toplumu Erdoğan ihtilaline, bu ihtilal ise Kürtlere mahkumdur. Bu gerçeği kim unutursa 2019'da kaybeder...

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Öte yandan dindar ve muhafazakar milliyetçiler ise bu ihtilalin net bir şekilde yanında durmuşlardır. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu anlamda TBMM'de büyük bir misyon üstlenerek adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. 1 Kasım'da dindar milliyetçiler ve dindar Kürtlerin desteği o yüzde 49.5 matematiğini oluşturmuştu. 16 Nisan'da ise HDP'li sanılan Kürtlerin dehşet kritik önemdeki desteği ile 51.4 başarısı yakalanmıştır ve ihtilal yoluna devam edebilmiştir...

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Bu ihtilalin gerçek potansiyel desteği ise asla 51.4 değil bilakis yüzde 60'tır. 10 Ağustos 2014 seçiminde eğer yarış ikinci tura kalsaydı Erdoğan'ın yüzde 60 alacağını tüm araştırma şirketleri söylüyor.

Çünkü nerdeyse tüm Kürtler ikinci turda ihtilalin lideri Erdoğan'a oy verecekti. İşte ihtilalin yüzde 60 desteklere ulaşması için gitmesi zorunlu yol budur...

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Kemalizmin sağ ve sol kanadından bu ihtilale asla destek çıkmaz. Bunlarla sözde yerli-milli koalisyon isteyen AKP yandaşları ya salak ya da alçaktır. Bu koalisyon çökmüştür. Sağcı ve solcu Kemalistler 2019'da da ihtilal karşıtı birinin Başkan olması için çalışacaktır. Fakat ihtilalin gerçek müttefikleri olan Kürtler Erdoğan'ın yanındadır. Bu yeni dönem bu esaslara dayalı olarak şekillenecektir...