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RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA SUÇ DUYURULARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tepki çeken sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na üç ayrı suç duyurusunda bulunuldu

21 Kasım 2017 18:44

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tepki çeken sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na üç ayrı suç duyurusunda bulunuldu. 
Kütahyalı hakkında, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Süleyman Nadir Ataman ile Hüseyin Sağ, suç duyurusunda bulundu. Basın Suçları Soruşturma Bürosu\'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı\'nın sarf ettiği sözlerin milli ve dini değerlere uymadığı ve ırkçılık içerdiği belirtildi. Dilekçede, \"Bu sözler küçümseyiciliğin, tahrik ediciliğin, terbiyesizliğin ürünüdür ve nefret ile hakaret içeriklidir. Şüphelinin Türk Ceza Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilir\" denildi.
Bir diğer suç duyurusu ise Avukat Ali Çezik tarafından yapıldı. Çezik de savcılığa verdiği dilekçede, \"Bu söz ve hakaretler sıradan bir ortamda dahi konuşulması, yapılması Türk toplumu ve aile yapısına uygun olmayacağı aşikarken ulusal yayın yapan bir tv kanalında tüm aile ve çocukların tv izleyeceği bir saate olması vahim bir üsluptur. Programcının bu ifadesi izleyenler için aşağılayıcı bir dil olduğu gibi özellikle kültür, kan ve din bağımızın olduğu kardeş Boşnak halkı için de aşağılayıcıdır\" ifaleri yer aldı. 
Dilekçede, Kütahyalı\'nın \"Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak\" suçundan cezalandırılması istendi.

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