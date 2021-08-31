Rasim Ozan Kütahyalı: Ferhan Şensoy evrensel yetenekte bir yazar ve tiyatrocuydu; Türkiye ortamında yeteneklerini zorlamadı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, yaşamını yitiren sanatçı Ferhan Şensoy'a ilişkin olarak, "Evrensel yetenekte bir yazar ve tiyatrocuydu; Türkiye ortamında yeteneklerini zorlamadı" görüşünü savundu.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat eden Ferhan Şensoy aslında tıpkı Orhan Pamuk gibi evrensel bir isim olabilecek yetenekte ve yaratıcılık potansiyelinde bir yazar ve tiyatro adamıydı." değerlendirmesini yaptı.

Kütahyalı şunları kaydetti:

1978’de yayınladığı “Kazancı Yokuşu” bile kıymeti bilinmeyen bir mizah başyapıtıdır. Fransa’ya yerleşse ve orada kalsa, o sanat ortamında kendini zorlasa ve Fransızca üretse bambaşka biri olabilirdi.

Ferhan Şensoy Türkiye ortamında kalınca yeteneklerini zorlamadı, yerel otoriter-militarist ideolojilere kendini kaptırdı, oyunculuk da yapınca kolay şöhret sahibi oldu. Bir süre sonra yazar olarak tekrara düşmeye başladı.

"Şensoy da aslında bir sanatçı olarak tıkandığının farkındaydı bence" Şensoy da aslında bir sanatçı olarak tıkandığının farkındaydı bence. Bu yüzden mutsuzdu. Son yıllarda sağlık olarak çöküşünün ve erken yaşta vefatının sebebini bence bu bağlamlarda aramak gerekir. Ferhan Şensoy’un bir sanatçı olarak manevi ve ruhi olarak ölümünü maddi ve fiili olarak vefatı takip etti. 70 yaşında aslında çok erken denecek yaşta bu dünyadan ayrıldı.