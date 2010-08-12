-RASHEED WALLACE BASKETBOLU BIRAKIYOR ANKARA (A.A) - 12.08.2010 - Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA'e damgasını vuran oyunculardan Rasheed Wallace'ın basketbolu bırakacağı açıklandı. NBA'de tam 15 yıl oynayan ve son olarak geçen yılın final serisinde Boston Celtics formasıyla Los Angeles Lakers'a karşı mücadele eden 35 yaşındaki Wallace'ın, bu sezon bedelsiz olarak başka bir kulübe gitme şansı bulunduğu, ancak basketbolcunun emekliye ayrılmayı planladığı bildirildi. Boston Celtics yetkilisi Danny Ainge, Shaquille O'Neal ile Jermaine O'Neal'in transferiyle bu yıl takımda yer bulması olanaksızlaşan basketbolcunun her zaman Celtics ailesinin bir bireyi olacağını söyledi. Wallace, geçen yıl Boston'da 9 sayı, 4,1 ribaund ortalamasıyla oynamıştı. Bastketbolcunun kariyer ortalamaları ise 14,6 sayı ve 6,7 ribaunt.