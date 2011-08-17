Rasat bugün fırlatılıyor





T24 - Haziran ayında Rusya’nın Kazakistan sınırındaki Yasny Fırlatma Üssü’ne gönderilen Rasat’ın testleri tamamlandı ve bugün uzaya fırlatılıyor.









TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından, Türkiye’de tasarlanıp üretilen Rasat, Türkiye’nin ilk yerli yer gözlem uydusu ve Türkiye’de bugüne kadar üretilen en büyük uydu olma özelliklerini taşıyor. Rasat’ın yörüngeye yerleştirilmesiyle, Türkiye tarafından tasarlanıp geliştirilen uydu sistemleri uzayda denenmiş ve uzayda başarılı şekilde çalışarak uçuş tarihçesi kazanmış olacak.





100 kilogramlık uydu





Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından sağlanan kaynakla yapılan Rasat’ın tasarım, üretim ve test aşamalarının tamamı Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından, hiçbir yabancı ortak ya da danışman kullanılmadan, Ankara’da TÜBİTAK UZAY Tesislerinde gerçekleştirildi. Rasat’ın uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımı, hızlı haberleşme sistemi, görüntü sıkıştırma sistemi gibi kritik alt-sistemleri de Türkiye’de tasarlanıp üretildi. Rasat, 7.5 metre siyah beyaz, 15 metre çok bantlı görüntüleme kapasitesine sahip, yaklaşık 100 kilogram ağırlığında. Rasat, 15 Haziran 2011’de Rusya Federasyonu’nun Kazakistan sınırındaki Yasny Fırlatma Üssü’ne gönderildi. Fırlatma üssünde 15 günlük bir çalışmayla fonksiyonel testler, pilin doldurulması ve diğer mekanik işlemler tamamlandı ve Dnepr fırlatma aracını işleten Rus Uluslararası Uzay Şirketi Kosmotras (ISCK) firmasının ilgili makamlardan fırlatma için son izni alması beklendi. İznin alınmasını takiben, diğer yedi uydu ile birlikte, bugün Dnepr fırlatma aracı ile 700 kilometre yüksekteki yörüngeye fırlatılacak. Elde edilecek uydu görüntülerinin, şehir bölge planlama, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla kullanılması planlanıyor.





Rasat nasıl hazırlandı







TÜBİTAK Uzay Tesislerinde Rasat uydusunun tüm modül üretim ve testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından uydu entegrasyonu gerçekleştirildi.

Uydu uzayda iken yapılacak kablosuz haberleşmenin yerdeki denemeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesi’ndeki Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi.



