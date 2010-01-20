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Spor

Raptors sahasında Cavaliers'a mağlup oldu

NBA'de Toronto Raptors'ın deplasmanda Cleveland Cavaliers'a 108-100 yenildiği maçta, Hidayet Türkoğlu 3 sayı kaydetti.

20 Ocak 2010 02:00

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ın deplasmanda Cleveland Cavaliers'a 108-100 yenildiği maçta, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 3 sayı kaydetti.

Quicken Loans Arena'da 20 bin 562 kişinin izlediği karşılaşmanın 24 dakikasını sahada geçiren Türkoğlu, 3 sayı üretip, 3 asist yaptı, 3 savunma ribaundu alıp, 2 de top çaldı. 6 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Raptors'da 21 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle ''double-double'' yapan Chris Bosh ve Andrea Bargnani'nin 19 sayılık performansı yenilgiyi önleyedi.

Ev sahibi takımda ise LeBron James 28 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla maçın en skoreri olurken, Maurice Williams da 22 sayı, 10 asist ve 3 ribauntla, Shaquille O'Neal da 16 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı. Bu arada, Shaquille O'Neal bu maçtaki performansıyla kariyerinde 28 bininci sayısına ulaşırken, NBA tarihinde bu sayıyı elde eden 5. oyuncu oldu.

Toronto temsilcisi, sahadan da 108-100 yenik ayrıldı.

Diğer maçta Miami Heat, sahasında Indiana Pacers'ı 113-83 yendi.

Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 13 maçla devam edilecek.

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