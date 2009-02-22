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Sağlık

Raptiva ilacının ruhsatı askıya alındı

Sağlık Bakanlığı, sedef hastalığı tedavisinde kullanılan Raptiva isimli ilacın ruhsatını askıya aldı.

22 Şubat 2009 02:00

Sağlık Bakanlığı, risklerinin yararlarından daha fazla olması nedeniyle sedef hastalığı (psöriyazis) tedavisinde kullanılan efalizumab etken maddeli Raptiva isimli ilacın ruhsatını askıya aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünyada Raptiva ile tedavi edilmiş 3 hastada gözlenen ciddi özürlülük veya ölüme yol açabilecek nadir bir beyin enfeksiyonu olan progresif multifokal lökoensefalopati (PML) vakaları da dahil olmak üzere, gözlenen ciddi yan etkileri nedeniyle Avrupa İlaç Ajansı (EMEA)’nın Avrupa Birliği’ne Raptiva’nın ruhsatının askıya alınmasını önerdiği kaydedildi.

Bunun üzerine, yapılan değerlendirme sonrasında, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce, risklerinin yararlarından daha fazla olması nedeniyle Raptiva’nın ruhsatının dün itibarıyla Türkiye’de askıya alınmasına karar verildiği bildirildi.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Raptiva kullanan hastalar için şu önerilerde bulundu: -Hastalar, hastalıklarının kötüleşmesi ihtimali nedeni ile Raptiva alımını aniden kesmemeli. Raptiva kullanan hastalar, ilaçlarını kesmeden yeni tedavi programı için doktorlarına başvurmalı. Geçmişte Raptiva tedavisi görmüş hastalar, bu konu ile ilgili soruları için doktorlarına veya eczacılarına danışmalı.

(AA)

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