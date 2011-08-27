-Raporun teslimi ertelendi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.08.2011 - BM Genel Sekreteri Ban, Mavi Marmara raporunun teslim edilmesini erteledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı Mavi Marmara raporunun teslim edilmesini erteledi. Ban, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Komisyonu'nun 9 Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara baskınıyla ilgili olarak hazırladığı raporun teslim edilmesini ertelediğini, bunun nedeninin, Türkiye ve İsrail hükümetlerine, raporun bulguları üzerinde ''uyumlu bir anlaşmaya'' varmaları için daha fazla zaman tanımak olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri, ''Türkiye ve İsrail'in, ikili ilişkilerini geliştirmelerinin önemli'' olduğunu da ifade etti. Ban Ki-Mun, BM Genel Kurulu'nun Eylül ayında bakanlar düzeyindeki toplantısı yaklaştığından, ''çok kısıtlı bir süre'' olduğunu da sözlerine ekledi. BM Soruşturma Komisyonunun Mavi Marmara raporunun, 2 Eylül'e kadar BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunulması bekleniyordu.