-Raporun incelemesi sürüyor TBMM (A.A) - 17.01.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bakanlık tarafından hazırlanan, ''Almanya'da Yaşayan Türklerin Aile Yapısı ve Sorunları Araştırması'' adlı raporda, Türk vatandaşlarının aile yapılarının incelenerek, sorunlara yönelik gerçekçi, sağlıklı ve kalıcı çözüm önerileri geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Şahin, CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Almanya Aile Bakanlığı tarafından, ''ülkede zorla evlendirilen kızlara'' ilişkin hazırlanan ve medyada, ''Almanya'da Utanç Raporu'' adı altında yer alan raporun incelenmesinin sürdüğünü ifade etti. ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan, 'Almanya'da Yaşayan Türklerin Aile Yapısı ve Sorunları Araştırması' adlı raporda, vatandaşların aile yapılarının incelendiğini ve sorunlara yönelik gerçekçi, sağlıklı ve kalıcı çözüm önerileri geliştirilmesinin hedeflendiğini'' belirten Şahin, rapora kaynak olan araştırmanın, Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları 9 ilden seçilen bin 525 denek üzerinde yapıldığını ifade etti. Araştırma sonucunda, Almanya'da yaşayan Türklerin aile yapısı konusunda çeşitli veriler elde edildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Yaşadıkları temel problemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu temel problemlerin başında, işsizlik, uyum sorunu, dil sorunu, eğitim sorunları, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık ile mevzuattan kaynaklanan sorunların gelmekte olduğu görülmüştür. Bakanlığımızca yapılan, 'Türkiye'de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Araştırması' adlı çalışma sonucunda ortaya çıkan tespitler doğrultusunda, 'Aile Eğitiminde Müfredat ve Materyal Geliştirme Projesi' gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile aile bireylerinin, evlilik içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkileri, evlilik ilişkileri ve sorun çözme biçimleri, aileler arası ilişkiler, aile sağlığı, aile hukuku, ev ekonomisi, tüketim kültürü, aile ve iletişim araçları, bağımlı aile bireyleri ve yardım gibi alanlarda bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir müfredat oluşturulmuştur.''