Raportörden 'Dicle'ye veto



T24- Anayasa Mahkemesi raportörü, milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin, Anayasa gereği Yüksek Mahkemeye başvuramayacağı yönünde rapor sundu.





Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin, Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör raporunu tamamladı.



Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılan ve bağlayıcılığı bulunmayan raporda, Dicle'nin Anayasa'ya göre konuyla ilgili Yüksek Mahkemede dava açamayacağı görüşüne yer verildi.

Alınan bilgiye göre, Mahkeme heyeti için bağlayıcılığı bulunmayan raporda; Anayasa Mahkemesi'ne hangi konularda kimlerin başvurabileceği belirtildi. Anayasa Mahkemesi'nin Teşkilat Kanunu ve Anayasa'ya göre Mahkeme'ye ancak, "kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Meclis İçtüzük hükümlerinin Anayasa'ya aykırılığı" iddiasıyla başvurulabileceği, bu başvuruların da Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhalefet partisinin Meclis grupları, Meclis'in 5'te 1'ini oluşturan milletvekilleri tarafından yapılabileceği hatırlatıldı. Yüksek Mahkeme heyetinin, Perşembe günü yapacağı gündem toplantısında, Dicle'nin başvurusunu ele alması bekleniyor.