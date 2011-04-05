-RAPORLUYKEN GÖREVİNE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) son kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görevlendirilen Zekeriya Öz'ün rahatsızlığına rağmen göreve başladığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Turan Çolakkadı ile Başsavcıvekili olarak görevlendirilen Zekeriya Öz ve Ercan Şafak adliyede çalışan gazeteciler ve polislerle vedalaştı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin duruşma salonlarının bulunduğu bölümde yer alan basın odasına gelen Çolakkadı, Öz ve Şafak, adliyede görev yapan gazetecilerle tek tek tokalaştı. Bu sırada birbirlerini görüntülemeye çalışan basın mensupları ile savcılar karşılıklı olarak helallik aldı. Savcılar, duruşma salonlarının bulunduğu bölümdeki polis noktasında görev yapan memurlar ile Adli Tabiplikte çalışanlarla da vedalaştı. Çolakkadı, Öz ve Şafak için saat 14.00 sıralarında bir uğurlama töreni düzenleneceği bildirildi. Bu arada, bir ayağının üzerine basmakta güçlük çektiği gözlenen İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Öz'ün, rahatsızlığına rağmen göreve başladığı öğrenildi. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Çolakkadı ve Başsavcıvekili Öz'ün bazı eşyaları, 2 ayrı araçla Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine taşındı.