Rapor üç günde hazırlanmış

14 yaşındaki B.Ç.'ye `cinsel istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Vakit Gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in tahliyesini sağlayan Adli Tıp Kurumu raporunun jet hızıyla hazırlandığını ortaya çıktı.İlk duruşması 17 Eylül günü yapılan davanın mağduru B.Ç.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurumu tarafından verilen toplam 18 sayfalık raporda, Hüseyin Üzmez tarafından `cinsel istismara uğradığı' ileri sürülen 14 yaşındaki B.Ç.'nin muayene kaydı, olayın meydana geliş tarzı, tarafların ifadeleri, olay esnası ve sonrası tutum ve davranışların değerlendirildiği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Başkanı Uz. Dr. Keramettin Kurt ile 6'ncı İhtisas Kurulu Başkanı Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Yalçın Ergezer, üyeler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Uludağ, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Özkara, Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Engin ile Adli Tıp Uzmanları Dr. Yasemin Çakmak ve Dr. Gökhan Eriş'in imzalarını taşıyan raporun jet hızıyla hazırlandığı ortaya çıktı.Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Eylül'de yapılan ilk duruşmanın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen B.Ç., 19 Eylül günü muayeneye alındı ve 22 Eylül günü de Adli Tıp Kurumu raporu hazırlanıp imzalandı.Adli Tıp Kurumu böylece B.Ç. `ruh ve beden sağlığının bozulmadığına' 3 gün içinde karar verdi.İstabul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, B.Ç. için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda 18 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen raporda yer alan `Patolojik düzeydeki anksiete ve depresyon olarak tarih edilen ruhsal bulguların' 19 Eylül günü yapılan muayanede görülmediği vurgulandı.Hüseyin Üzmez'in tahliyesini sağlayan İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:``Yukarıdaki tıbbi belgeler ile adli tahkikat dosyasında belirlenen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinden; 2008 Ocak-Şubat ayları ile 25.04.2008 günü mağduresi bulunduğu (beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde zincirleme şekilde çocuğa karşı cinsel saldırı ve bu suça iştirak) suçlarından dolayı sanıklar Hüseyin Üzmez ve Livaze Çeliker hakkında açılan kamu davası nedeniyle TCK'nun 103/6 maddesi ve kapsamında beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı sorulan Bekir kızı 1994 doğumlu Buşra Çeliker'in kurulumuzca 19.09.2008 tarihinde yapılan muayenesinde mağduresi bulunduğu olaydan kaynaklanmış beden ve ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede patolojik araz tesbit edilemediği, dava dosyasının tetkikinde kişi hakkında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nca düzenlenmiş 18.07.2008 tarihli raporda tespit edildiği bildirilen ve 'Hangi olaya bağlı olduğu kesin olarak belirtilemeyeceği' bildirilen patolojik düzeydeki anksiete ve depresyon olarak tarif edilen ruhsal bulguların Kurulumuzun 19.09.2008 tarihli muayenesinde zail olduğunun anlaşıldığı, bu duruma göre; Bekir kızı 1994 doğumlu Buşra Çeliker'in 2008 Ocak-Şubat ayları ile 25.04.2008 günü mağduresi bulunduğu olay sonucunda beden sağlığının bozulmadığı oy birliği ile mütalaa olunur.''