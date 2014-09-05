10 kız çocuğundan biri cinsel istismar kurbanı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayınladığı dünya çapında çocuklara yönelik şiddetle ilgili rapora göre, küresel çapta 20 yaş altındaki 120 milyon kız çocuğu cinsel taciz veya tecavüze maruz kalmış durumda.

Bu sayı dünyadaki her 10 kız çocuğundan birinden biraz daha fazlasına denk geliyor.

BBC Türkçe'de yer alan haberde çocuklara yönelik istismarın etnisite, gelir durumu, din gibi kriterlerin ötesine geçtiği söylendi.

UNICEF ayrıca, yalnızca 2012 yılında, büyük bölümü Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden olmak üzere 95 bin çocuk ve gencin öldürüldüğünü açıkladı.

Örgüt, dünya çapında çocukların rutin olarak şiddete maruz kaldığını belirtiyor.

Belgede 190 ülkeyle ilgili veriler yer alıyor.

UNICEF Genel Müdürü Anthony Lake, çocuklara yönelik şiddetin 'yaş, coğrafya, din, etnisite ve gelir grubu sınırlarının ötesine geçtiğini' belirtti.

UNICEF'in raporuna göre iki ila 14 yaş arasındaki her 10 çocuktan altısı kendisine bakanlar tarafından düzenli biçimde fiziksel olarak cezalandırılıyor.

'Mağdurlar istismarı bildirmekten korkuyor'

Raporda çocuklara yönelik şiddetin etkisinin son yıllarda daha fazla ortaya çıkarılıyor olsa da hala büyük ölçüde eksik beyan edildiği ve belgelendirilmediği aktarılıyor.

Rapor ayrıca bazı ülkelerde çocuklara yönelik şiddetin sosyal olarak kabul görmeye ve üstü kapalı olarak onaylanmaya devam ettiğini ve mağdurların istismarı bildirmekten çok korktuğunu da söylüyor.

UNICEF'in raporu, şimdiye kadar çocuklara yönelik şiddetle ilgili hazırlanmış en kapsamlı araştırma niteliğinde.

Bu arada Unicef Türkiye'nin söz konusu raporla ilgili yayınladığı basın bülteninde Türkiye'de çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapılanlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'de çocuklar, STK'lar ve ilgili bakanlıklar Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ulusal strateji taslak raporunun oluşturulmasında yer almışlardır. Buna ek olarak, devlet hizmetlerinde görev alan 425 profesyonel, çocuğa karşı şiddet vakalarına yerel seviyede müdahalede birlikte çalışmak için eğitilmişlerdir."

"Ayrıca 10 çalıştay ile 30 şehirden, 182 STK'nın temsilcileri çocuğa karşı şiddete yönelik savunu çalışmaları yürütmek ve çocuğa karşı şiddete yönelik müdahaleleri sistematik bir şekilde izlemek için eğitilmişlerdir."

"Söz konusu çabaların çocuklara yönelik şiddet vakalarının rapor edilmesinde bir artışa neden olması ve böylece mağdurların yeterli desteği almalarını ve adalete erişimden yararlanmalarını sağlaması beklenmektedir."