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Dünya

Rapor: İklim değişikliği petrol talebini düşürebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – ABD merkezli Exxon Mobil şirketi, iklim değişikliği kapsamında sera gazı emilimi ve iklim değişikliği kapsamında uygulanan düzenlemelere bağlı olarak, petrol talebinin 2040 yılına kadar küresel düzeyde "gözle görül

04 Şubat 2018 14:05

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – ABD merkezli Exxon Mobil şirketi, iklim değişikliği kapsamında sera gazı emilimi ve iklim değişikliği kapsamında uygulanan düzenlemelere bağlı olarak, petrol talebinin 2040 yılına kadar küresel düzeyde \"gözle görülür bir biçimde\" azalabileceği uyarısı yaptı.
ABD merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil hissedarlarının, geçen yıl iklim değişikliği düzenlemelerini destekleme kararının ardından, uygulamanın etkilerinin analiz edilmesiyle dünya petrol tüketiminin yıllık yüzde 0.4’lük bir düşüşle 2040 yılına kadar günde 78 milyon varile (bpd) ineceği öngörülüyor. Exxon Mobil’in açıkladığı yeni veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi\'nin 98 milyon bpd olarak belirlediği mevcut düzeylerin yaklaşık yüzde 25 altında olarak hesaplandı.
Exxon Mobil’in iklim-etkisi raporu yaklaşık 200 ülkenin Paris\'te toplanarak küresel yüzey sıcaklığının azaltma planını uygulamaya koymasından yaklaşık üç yıl sonra açıklanırken, duyurulan yeni veriler küresel talebi yıllık olarak yüzde 0.5 artan doğal gazın petrole göre daha temiz yanan bir yakıt olarak görüldüğünü ortaya koydu. Exxon Mobil raporunda ayrıca, güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edilen güç talebinin, bu senaryoya göre 2040 yılına kadar yılda yüzde 4.5 artacağı vurgulandı. 
Veriler yatırımcıların ve çevre aktivistlerinin, şirketi iklim değişikliğinin potansiyel etkisini tanımaya çağırmasıyla açıklanırken, raporun yayınlandığı aynı gün Exxon Mobil’in hisseleri yüzde 5.0 düştü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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