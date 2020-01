Rapor: Hindistan ekonomisi 2028 yılında Japonya'yı geçebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası Merrill Lynch\'in yayınladığı rapora göre, Hindistan ekonomisi on yıl içinde güçlü bir büyüyecek ve ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 2028 yılında Japonya\'yı geçecek.

BRIC grubunun diğer ülkeleri Brezilya ve Rusya\'yı geçerek Çin\'den sonraki en güçlü ekonomiye sahip olan Hindistan\'ın, 2019 yılına kadar Fransa ve İngiltere\'yi de geçerek Almanya\'dan sonra dünyadaki en büyük beşinci ekonomiye sahip olması bekleniyor.

\"India 2028: The last BRICK in the Wall\" başlığıyla yayınlanan raporda, \"2028 yılına kadar Hindistan\'ın GSYH\'sinin dolar bazında Japonya ve Almanya\'yı geçeceğini öngörüyoruz. Bu durum, Hindistan ekonomisinin yılda yüzde 10 büyüyererek, Japonya\'nın kaydedeceği yıllık yüzde 1.6 değerindeki artışı geçeceğini gösteriyor\" denildi.

Güçlü bir ekonominin azalan bağımlılık oranına, mali olgunluğa ve prim gelirleri ve alım gücünü arttırma performansına sahip olması gerektiğini belirten raporda şu konuların altı çizildi:

\"Öncelikli azalan bağımlılık oranları yatırım ve kâr oranlarını arttırır. İkinci olarak mali liberalleşme ve erişimle oluşan mali olgunluk kredi değerlerini düzenli olarak düşürür.

\"Son olarak prim gelirleri ve alım gücünün artması, kitle piyasanın ortaya çıkmasına dayanak oluşturarak GSYH\'nin artışını sağlar.

\"Hindistan ekonomisindeki bağımlılık oranı (0-14 ve 65 yaş üstü çalışmayan nüfus) 2017 yılında yüzde 71.7\'den 52.2\'ye düştü ve 2028 yılında yüzde 46.2 oranına gerileyeceği tahmin ediliyor.

\"Şu an 1990\'lara göre yüzde 10 artış göstererek yüzde 32.4 yatırım değerine sahip olan ülkenin, 2028 yılında GSYH\'sinin yüzde 35 oranına yükseleceği tahmin ediliyor. Böylelikle GSYH\'deki genel büyüme oranı yüzde 10\'a çıkabilir.\"

Merrill Lynch\'in yayınladığı raporda, Hindistan\'ın artan gelir desteğiyle arz talep bağlamında kitle piyasalarının gelişmesine önemli bir dayanak oluştuğuna işaret edildi.