Rapor: Filistinli aktivistlerin telefonunda İsrailli şirketin yaptığı casus yazılım bulundu

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Pegasus yazılımı ile dünya basınında geniş yer bulan İsrailli şirket NSO Group'un, İsrail tarafından tartışmalı olarak 'terörist grup' ilan edilen organizasyonlarda görev yapan 6 Filistinli aktivistin telefonuna casus yazılım yüklediği tespit edildi.

Dublin merkezli insan hakları grubu Front Line Defenders tarafından yapılan incelemeye göre bu 6 aktivistin telefonlarına Pegasus yazılımı yüklendi. En erken hacklenmenin 2020'nin Temmuz ayında meydana geldiği ifade edildi.

Front Line Defenders'ın bulgularını Citizen Lab'deki teknik uzmanlar ve Uluslararası Af Örgütü'nün güvenlik laboratuvarındakiler doğruladı.

Bu 6 aktivistin telefonlarına casus yazılımın yüklenmesinin İsrail devleti tarafından emredildiğine dair bir teknik kanıt bulunmuyor. Ancak hedef alınan 6 kişi de İsrail tarafından 'terör grubu' ilan edilen organizasyonlara çalışıyor.

NSO grubu sözcüsü, ''Kontrat zorunlulukları ve ulusal güvenlik gerekçeleri nedeniyle devlet müşterilerimizi doğrulayamaz veya yalanlayamaz. Daha önce de dediğimiz gibi, NSO Grubu ürünlerini kendisi kullanmıyor. Lisanlı devlet ajansları kullanıyor'' dedi.