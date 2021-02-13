Rapor: 2019'da Türkiye'de günde ortalama 3 işçi eylemi yapıldı

Emek Çalışma Topluluğu’nun 2019 yılı İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu’na göre bir yılda 1061 tekil işçi ve memur eylemi yapıldı. Eylemlerin yüzde 69’u işyerindeki sorunlara ilişkin yapılırken, yüzde 28’i genel taleplere ve yüzde 3’ü de dayanışma için düzenlendi.

2019 yılında en çok eylem aralık ayında gerçekleşti. Aralıkta 2019 eylem yapılırken, onu mart ayı takip etti ve martta 149 eylemle talepler dile getirildi.

Bir yılda günde ortalama 3 işçi eylemi gerçekleşti. Eylemlerin süresi karşılaştığında bir eylem ortalama 32 gün sürdü.

2019 yılında 175 genel eylem yapıldı. Bu eylemlere 279 bin kişi katıldı. Bu eylemlerin yüzde 77’sinde kamuoyuna ve devlete yönelik basın açıklaması yapıldı, yüzde 20’sinde miting düzenlendi.

Eylemlerin 423’ü işyerlerinde gerçekleşti. Buradaki eylemlere 65 bin kişi katıldı. Eylemlerin yüzde 23’ü toplu iş sözleşmesine yönelik taleplerden oluştu. Eylemlerin yüzde 25’inde üretim aksadı. Ayrıca bu eylemlerin yüzde 29’u mevcut hakların geliştirilmesi talebiyle yapıldı. İşyeri temelli eylemlerin yüzde 17’si metal, yüzde 11’i inşaat iş kolundaki sendikalar, yüzde 15’i memur sendikaları tarafından yapıldı.

Yıllar itibariyle aylık eylemlerin ortalaması karşılaştırıldığında 2015 yılında ortalama 52, 2016 yılında 43, 2017 yılında 53, 2018 yılında 50 ve 2019 yılında 60 eylem düzenlendi.

Eylemlerin yüzde 44’üne sadece erkek, yüzde 28’ine kadın ve erkek eşit sayıda, yüzde 21’ine çoğunlukta kadınlar ve yüzde 3’üne sadece kadınlar katıldı.

Eylemlerin yüzde 68’inde yürüyüş ve basın açıklaması, yüzde 21’inde fiili grev, yüzde 12’sinde ‘kalıcı direniş’ düzenlendi. Diğer eylem şekilleri de dikkat çekti. Eylemlerin yüzde 3’ünde eylemciler çatıya ya da vince çıktı.

2015 yılında eyleme katılan 4 bin 362, 2016 yılında 2 bin 645, 2017 yılında 1231, 2018 yılında 2 bin 656 ve 2019 yılında da 1348 işçi işten atıldı. 2019 yılında işten atılan 749’unun işten atılma gerekçesi sendikalaşmaydı. 5 yılda toplamda 12 bin 242 işçi eylemlere katıldığı için işten atılırken, bunların 4 bin 685 kişinin işten çıkarılma nedeni sendikalaşma oldu. (ANKA)