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Spor

Rapid Bükreş karıştı!

12 Kasım 2008 02:00


Romanya Birinci Futbol Ligi (Liga 1) takımlarından Rapid Bükreş'te, kulüp başkanı Constantin Zotta ile 3 yönetim kurulu üyesi, ''mali sorunlar'' nedeniyle istifa etti.

Agerpres Haber Ajansı'nın haberine göre, Zotta ve 3 yönetim kurulu üyesi, geçen ay maaşların ödenmemesi ve kulübün yeni sahibi Ürdünlü iş adamı Fethi Tahir'in, kulübe verdiği desteği çekmesi nedeniyle istifa ettiklerini açıkladılar. Zotta da Mediafax Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ''Biz istifa etmiş olsak bile, oyuncular ve kulübün diğer çalışanları, alacaklarının tahsili konusunda endişeye kapılmasınlar'' dedi.


Mart ayında 13 milyon Avro'ya kulübün hissesinin yüzde 80'ini satın alan Tahir, eski patron George Copos'u, hisselerinden vazgeçmemekle suçlamıştı. Ürdünlü iş adamı, kulübe yaptığı finansal desteği de bu nedenle kesmişti. Romanya'nın eski başbakan yardımcısı ve otel sahibi Copos ise Tahir'in, hisselerin parasını ödemediğini iddia etmişti.

Rapid Bükreş, Romanya liginde 8. sırada yer alıyor.

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