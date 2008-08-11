Raphael Martinetti yeniden başkan

Tempo24-



Çin'in başkenti Pekin'de yapılan FILA (Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği) Genel Kurulu'nda, İsviçreli Raphael Martinetti yeniden başkanlığa seçildi.







Tüm FILA delegelerinin 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Pekin'de bulunması nedeniyle bu kentte yapılan FILA Genel Kurulu'nda, önce 6 yönetim kurulu üyeliği için, daha sonra da başkanlık için seçim yapıldı.







Land Mark Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, 6 yıllık görev süreleri dolan üyelerden Raphael Martinetti (İsviçre), Tomioki Fukuda (Japonya), Czaba Hegedüs (Macaristan), Mikhail Mamiaşvili (Rusya) ve Tzeno Tzenov (Bulgaristan) yeniden yönetim kuruluna seçildi. Yunan asbaşkan Thedoros Hamakos ise seçimi yitirirken, onun yerine Özbek Adrijan Ruziyev yeni yönetimde yer aldı.







Bu arada Romanya Güreş Federasyonu tarafından genel kurula sunulan, ''FILA yönetim kurulu üyeliğine 72 yaş sınırı getirilmesi'' önerisi tartışmalara neden oldu. Yapılan oylama sonucunda delegelerin yüzde 40'ı, öneri lehine oy kullandı. Fakat yaş sınırlaması kabul edilmedi.







FILA Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler 6 yıl görev yapıyor.

