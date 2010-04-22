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Yaşam

Rap yıldızı Guru kanserden öldü

Amerikalı rap yıldızı ve Gang Starr grubunun iki kurucusundan biri olan, uzun süredir kanserle mücadele eden Guru öldü.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - Amerikalı rap yıldızı ve Gang Starr grubunun iki kurucusundan biri olan, uzun süredir kanserle mücadele eden Guru öldü.


Gerçek adı Keith Elam olan caz/hip-hop yıldızı Guru'nun 2 martta kalp krizi geçirdiği ve komaya girdiği, bu krizin ardından kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle 19 Nisan'da hayatını kaybettiği belirtildi.


1989 ve 2003 yılları arasında altı albüm çıkaran East Coast Rap tarzıyla bilinen Gang Starr grubunun, özellikle 1998 tarihli "Moment of Truth" albümü büyük başarı kazanmıştı.


Guru, Branford Marsalis, Herbie Hancock ve Erykah Badu gibi sanatçıların da katkıda bulunduğu Jazzmatazz adıyla albümler de yayımlamıştı.

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