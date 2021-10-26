Rangers'ın efsane teknik direktörü Smith, hayatını kaybetti

T24 Spor

Glasgow Rangers, Everton ve İskoçya Milli Takımı için uzun süre teknik direktörlük yapan Walter Smith 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ibrox'taki iki ayrı döneminde toplam 21 kupa kazanan Smith, Bill Struth'ın arkasında Rangers tarihinin en başarılı ikinci hocası olarak efsane statüsüne ulaştı.

Smith, Rangers'ın 90'larda 9 sene üst üste şampiyon olduğu yılların 7 sezonunda takımın başındaydı. Daha sonra Everton ve İskoç Milli Takımı'nı yöneten Smith, 2007'de Ibrox'a döndü.

Teknik direktör, Rangers'ın başındaki ikinci döneminde 3 şampiyonluk daha kazandı ve 2008'de UEFA Kupası finaline çıktı.

Smith, 2011'de görevi bırakmasından sonra Rangers'ın ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından hayatını kaybetti.