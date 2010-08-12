Ramzana özel zekat hesap makinası

T24- Türklerin yaratıcı zekâsı, son yılların en sıcak yazı ile ramazan ayını
birleştirdi, ortaya pazarlama gurularını bile şaşırtacak fikirler çıktı.
Ramazan yıllardır global markaları yerelleştiren pek çok ürünü
çıkarırken bu yıl Coca Cola Cappy markasıyla Ramazan Şerbeti çıkardı,
ürün kısa sürede umulmadık bilinirliğe ulaştı.
Otel ve
restoranlarınki klasik ama bu yıl Lüfer Tekneleri de iftar yemeklerine
yüklendi. Lüfer Tekneleri’nin yöneticisi Ergin Özatar, bu yıl ilk kez
mail yoluyla pek çok insana ulaştıklarını söyledi. Lüfer Tekneleri’ndeki
iftar yemeklerinde fasıl yerine İlahi müzikleri çalınıyor. Tekneler
isteğe bağlı olarak camileri de ziyaret ediyor. Fasıl, İlahi grup ve
yemekten oluşan iftar mönüsü kişi başı 60 lira.
İlahinin starı 9 bin Lira
İlahi
müzik, tasavvuf müziği ve semazen gibi hizmetleri veren pek çok şirket
var. Bunlardan en tanınmışı ilahisanatcilari.com. Sitenin yöneticisi
Mehmet Dursun, İslami düğün ya da büyük iftar davetlerinde ilahi müzik
talebi olduğunu anlatırken, en ekonomik paketin tasavvuf müziği ve
semazenden oluşan 2 saatlik bir paket olduğunu
söylüyor, bunun fiyatı
2 bin lira. Ama eğer organizasyon daha önemliyse iş büyüyor ve o zaman
starlar sahneye çıkıyor. Bu müzikte en popüler olan Ertuğrul Erkişi, 9
bin liraya sahne alırken Abrurrahman Ürün’ün sahnesi 5 bin, Sedat
Uçan’ın ise 4 bin lira.
Teknoloji oruç tutanların hizmetinde
Ramazanla
birlikte Apple’ın akıllı cep telefonu iPhone için geliştirilen dini
uygulamaları da çeşitlendi. iTunes üzerinden telefona indirilebilen dini
uygulamaların popülerleşen bazıları şunlar:
Ramazan Davulu:
Ekrana dokunarak veya telefonu sallayarak davul çalışıyor. Alarm özelliği de bulunan
uygulama,
sahurda davul çalarak uyandırıyor. Ücretsiz olarak indirilebilen
Ramazan Davulu, Mag Innovative şirketi tarafından geliştirilmiş.
İmsakiye:
İnternet
gerektirmeden Diyanet’ten alınan 81 ilin iftar, imsak ve namaz
saatlerini ekrana dokunarak veriyor. Toplam oruç süresi, geçen ve kalan
süreyi tutan oruç sayacı da bulunan İmsakiye, Limon şirketi tarafından
geliştirilmiş.
Kıbleyi Bul:
Navigasyon
kategorisinde Türkiye’nin en çok satın alınan uygulaması olan Kıble’yi
Bul, iTunes üzerinden 0.99 dolara indirilebiliyor. Uygulama,
kullanıcının bulunduğu yeri, Kâbe’ye uzaklığını ve açısını 3 boyutlu
trigonometrik olarak hesaplıyor.
Zekat hesap makinesi
Doğum
tarihi ve mal varlığı bilgileri girilerek ne kadar zekât ödenmesi
gerektiğini hesaplıyor. Cep telefonuna indirmenin bedeli ise 4.99 dolar.