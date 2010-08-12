Ramzana özel zekat hesap makinası

T24 - Türklerin yaratıcı zekâsı, son yılların en sıcak yazı ile ramazan ayını birleştirdi, ortaya pazarlama gurularını bile şaşırtacak fikirler çıktı. Ramazan yıllardır global markaları yerelleştiren pek çok ürünü çıkarırken bu yıl Coca Cola Cappy markasıyla Ramazan Şerbeti çıkardı, ürün kısa sürede umulmadık bilinirliğe ulaştı.





Otel ve restoranlarınki klasik ama bu yıl Lüfer Tekneleri de iftar yemeklerine yüklendi. Lüfer Tekneleri’nin yöneticisi Ergin Özatar, bu yıl ilk kez mail yoluyla pek çok insana ulaştıklarını söyledi. Lüfer Tekneleri’ndeki iftar yemeklerinde fasıl yerine İlahi müzikleri çalınıyor. Tekneler isteğe bağlı olarak camileri de ziyaret ediyor. Fasıl, İlahi grup ve yemekten oluşan iftar mönüsü kişi başı 60 lira.





İlahinin starı 9 bin Lira





İlahi müzik, tasavvuf müziği ve semazen gibi hizmetleri veren pek çok şirket var. Bunlardan en tanınmışı ilahisanatcilari.com. Sitenin yöneticisi Mehmet Dursun, İslami düğün ya da büyük iftar davetlerinde ilahi müzik talebi olduğunu anlatırken, en ekonomik paketin tasavvuf müziği ve semazenden oluşan 2 saatlik bir paket olduğunu

söylüyor, bunun fiyatı 2 bin lira. Ama eğer organizasyon daha önemliyse iş büyüyor ve o zaman starlar sahneye çıkıyor. Bu müzikte en popüler olan Ertuğrul Erkişi, 9 bin liraya sahne alırken Abrurrahman Ürün’ün sahnesi 5 bin, Sedat Uçan’ın ise 4 bin lira.





Teknoloji oruç tutanların hizmetinde





Ramazanla birlikte Apple’ın akıllı cep telefonu iPhone için geliştirilen dini uygulamaları da çeşitlendi. iTunes üzerinden telefona indirilebilen dini uygulamaların popülerleşen bazıları şunlar:





Ramazan Davulu:





Ekrana dokunarak veya telefonu sallayarak davul çalışıyor. Alarm özelliği de bulunan

uygulama, sahurda davul çalarak uyandırıyor. Ücretsiz olarak indirilebilen Ramazan Davulu, Mag Innovative şirketi tarafından geliştirilmiş.





İmsakiye:





İnternet gerektirmeden Diyanet’ten alınan 81 ilin iftar, imsak ve namaz saatlerini ekrana dokunarak veriyor. Toplam oruç süresi, geçen ve kalan süreyi tutan oruç sayacı da bulunan İmsakiye, Limon şirketi tarafından geliştirilmiş.





Kıbleyi Bul:





Navigasyon kategorisinde Türkiye’nin en çok satın alınan uygulaması olan Kıble’yi Bul, iTunes üzerinden 0.99 dolara indirilebiliyor. Uygulama, kullanıcının bulunduğu yeri, Kâbe’ye uzaklığını ve açısını 3 boyutlu trigonometrik olarak hesaplıyor.





Zekat hesap makinesi





Doğum tarihi ve mal varlığı bilgileri girilerek ne kadar zekât ödenmesi gerektiğini hesaplıyor. Cep telefonuna indirmenin bedeli ise 4.99 dolar.





