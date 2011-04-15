-'RAMİZ DAYI' VERGİ REKORTMENİ LİSTESİNDE BALIKESİR (A.A) - 15.04.2011 - Balıkesir'de tahakkuk eden 1 milyon 488 bin 135 liralık gelir vergisi ile iş adamı Rona Yırcalı'nın birinci olduğu vergi rekortmenleri sıralamasında, bir TV dizisinde ''Ramiz dayı'' karakterini canlandıran sanatçı Tuncel Kurtiz 11. sırada yer aldı. Balıkesir'in 2010 yılı gelir vergisi ve gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi veren mükelleflerden en fazla vergiyi verecek 100 kişi açıklandı. Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılı vergilendirme dönemine ait gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler arasında en yüksek vergiyi 1 milyon 488 bin 135 lirayla Rona Yırcalı ödeyecek. Yırcalı'nın kardeşi Fatma Demet Egeli, 491 bin 830 lira ile ikinci, Yakup Ataş ise 483 bin 85 lira ile üçüncü sırada yer aldı. Rona Yırcalı'nın oğlu Ahmet Sırrı Yırcalı 14., merhum Sırrı Yırcalı'nın eşi Müşerref Yırcalı da 16. oldu. Yırcalı ailesi üyeleri, toplamda 2 milyon 392 bin 654 lira vergi ödeyecek. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi veren mükellefler arasında da Ayvalık'tan Ahmet Şefim Süner 142 bin 222 lira ile birinci sıraya yerleşirken, Süner'i 77 bin 796 lira ile Emin Yerce, 76 bin 609 lirayla da Zerrin Sezer izledi. -SANATÇI KURTİZ DE LİSTEDE- Bir TV dizisinde ''Ramiz Dayı'' karakterini canlandıran oyuncu Tuncel Kurtiz, tahakkuk eden 276 bin 457 liralık gelir vergisiyle, rekortmenler sıralamasında 11. sırada yer aldı. ''Yaprak Dökümü'' adlı bir tv dizisinde, ''Şevket Tekin'' karakterini canlandıran Burhaniyeli Hasan Küçükçetin de 92 bin 761 lira gelir vergisiyle, sıralamada 79. oldu.