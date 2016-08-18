Ramil Guliyet Rio'da 200 metre finalinde koşacak

Milli atlet Ramil Guliyev, olimpiyat oyunları erkekler 200 metrede final bileti alan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm müsabakalarında, erkekler 200 metre yarı finalleri koşuldu. Ramil Guliyev 20.09'luk derecesiyle serisinde 4'üncü, toplamda 7'nci olarak finale kaldı.

Erkekler 200 metre yarı finalinde en iyi dereceyi ise 19.78'lik süresiyle Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt yaptı. ABD'li Justin Gatlin, 20.13'lük zamanıyla serisinde 3'üncü olarak final bileti alamadı.

Guliyev ve Bolt'un yanı sıra Kanadalı Andre de Grasse, ABD'li LaShawn Merritt, Fransız Christophe Lemaitre, Panamalı Edward Alonso, Büyük Britanyalı Adam Gemili, Hollandalı Churandy Martina adlarını 19 Ağustos Cuma günü TSİ 04.30'da koşulacak finale yazdırdı.