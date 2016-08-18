T24 LogoT24 Logo
Spor

Ramil Guliyet Rio'da 200 metre finalinde koşacak

200 metre finali 19 ağustos cuma günü TSİ ile 04:30'da koşulacak

18 Ağustos 2016 14:19

Milli atlet Ramil Guliyev, olimpiyat oyunları erkekler 200 metrede final bileti alan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm müsabakalarında, erkekler 200 metre yarı finalleri koşuldu. Ramil Guliyev 20.09'luk derecesiyle serisinde 4'üncü, toplamda 7'nci olarak finale kaldı.

Erkekler 200 metre yarı finalinde en iyi dereceyi ise 19.78'lik süresiyle Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt yaptı. ABD'li Justin Gatlin, 20.13'lük zamanıyla serisinde 3'üncü olarak final bileti alamadı.

Guliyev ve Bolt'un yanı sıra Kanadalı Andre de Grasse, ABD'li LaShawn Merritt, Fransız Christophe Lemaitre, Panamalı Edward Alonso, Büyük Britanyalı Adam Gemili, Hollandalı Churandy Martina adlarını 19 Ağustos Cuma günü TSİ 04.30'da koşulacak finale yazdırdı.

ETİKETLER

Ramil GuliyevRio200 metre finali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24