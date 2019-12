Rambo aslında bir elmaymış

Tankla helikoptere saldırmak, bombalı okla helikopterleri havaya uçurmak, 50 kişiyi silahla taramak gibi kahramanlıklara imza atan korkusuz savaşçı Rambo'nun, ismini türü tükenmeye başlayan lezzetli bir elma cinsinden aldığı ortaya çıktı.

"Rambo"nun yaratıcısı yazar David Morrell, kendi internet sitesinde, yeni kitabı ve ölümsüz kahramanı Rambo'nun doğuş öyküsüne ilişkin bilgiler verdi.



Bundan 40 yıl önce, Rambo'nun ilk macerası olan "İlk Kan-First Blood" adlı romanı yazarken kahramanına bir isim aradığını aktaran Morrell, o dönemde eşinin yolun kenarından aldığı elmayla eve geldiğini ve elmanın çok özel bir lezzete sahip olduğunu ifade etti. Elmanın ismini merak ederek sorduğunu ve eşinden "Rambo" yanıtını aldığını anlatan ünlü yazar, yaşadıkları Pennsylvania bölgesinde "Rambo" elmalarının çok popüler olduğunu belirtti.



Morrell, daha sonra bu elmanın Amerika'da 1640 yılından itibaren tanınmaya başlandığını öğrendiğini, "Johnny Appleseed" olarak da tanınan John Chapman'ın ilk kez bu elma ağaçlarını diktiğini kaydetti. Bu leziz elmanın türünün tükenmekte olduğunu da belirten Morrell, son kalan ağaçların Nova-Ohio'da bulunduğu bilgisini de verdi.



-NOEL'DE GELEN CASUS-



Yazar David Morrell, ayrıca "The Spy Who Came for Christmas" adlı son kitabının da 28 Ekimde ABD'de okurla buluşacağını duyurdu. Morrell, 1996 yılında kaleme aldığı "Extreme Denial" adlı romanından bu yana gerçek bir öyküye dayanan casus romanı yazmadığını belirterek, yeni

romanının Noel gecesi parkasının altında gizli bir obje taşıyan ve onu izleyen 3 tehlikeli adamdan kaçan bir casusun etrafında geliştiğini ifade etti. Morrell, daha sonra casusun 12 yaşında oğluyla yaşayan bir kadının evine sığındığını ve evin etrafının adamlar tarafından çevrilmesiyle aksiyonun başladığını kaydetti.



Ünlü aktör Sylvester Stallone'nin "John J. Rambo" adlı Vietnam gazisini canlandırdığı "Rambo", 1982'de Morrell'ın romanından beyazperdeye uyarlanan "İlk Kan-First Blood" adlı filmle sinema dünyasındaki yerini aldı.

Yönetmenliğini Ted Kotcheff'in üstlendiği filmde Stallone, başında kırmızı bandı, yırtık atleti, kir pas içindeki yüzü ve terli vücuduyla mücadele verdi.



Rambo, macerasını 1985'te "Rambo-İlk Kan 2" ile sürdürdü. Bu kez George P. Cosmatos'un kamera arkasına geçtiği filmde, kahraman Rambo, Vietnam'daki hapishanelerden bir ekibi kaçırmak için ter döktü. Afganistan dağlarında 1982 yılında mücadele veren korkusuz kahraman, son olarak bu yıl Ocak ayında sinemaseverlerle buluştu.

Film, Amerikan milliyetçiliğini körükleyen ögeleriyle 1980'li yıllarda özellikle kendi ülkesinde ilgiyle izlenmiş ve Rambo, en tanınan aksiyon kahramanları arasına ismini altın harflerle yazmıştı.