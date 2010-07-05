T24 - Eros Ramazotti, 7 Temmuz’da Kuruçeşme Arena’da sahne alacak.



2009 yılında çıkardığı son albümü ‘Alie Radici’ ile Avrupa listelerinde üst sıralara yerleşen dünyaca ünlü müzisyen Eros Ramazotti, İstanbul’a geliyor. Ramazotti, 7 Temmuz’da Virgin Radio, BKM, Garanti Bankası ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı katkılarıyla Turkcell Kuruçeşme Arena’da sahne alacak. Usta sanatçı, Cher’den Andrea Bocelli’ye, Tina Turner’dan Pavarotti’ye, Madonna’dan U2 ve Santana’ya uzanan çok geniş bir düet repertuvarına sahip. 12 albüm ve 50 milyonu aşan albüm satışıyla dünyanın bir İtalyan efsanesi olarak kabul ettiği Ramazotti, en güzel şarkılarını Boğaz’a karşı seslendirecek.

