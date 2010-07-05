T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ramazotti İstanbul’a geliyor

Eros Ramazotti, 7 Temmuz’da Kuruçeşme Arena’da sahne alacak.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Eros Ramazotti, 7 Temmuz’da Kuruçeşme Arena’da sahne alacak.

2009 yılında çıkardığı son albümü ‘Alie Radici’ ile Avrupa listelerinde üst sıralara yerleşen dünyaca ünlü müzisyen Eros Ramazotti, İstanbul’a geliyor. Ramazotti, 7 Temmuz’da Virgin Radio, BKM, Garanti Bankası ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı katkılarıyla Turkcell Kuruçeşme Arena’da sahne alacak. Usta sanatçı, Cher’den Andrea Bocelli’ye, Tina Turner’dan Pavarotti’ye, Madonna’dan U2 ve Santana’ya uzanan çok geniş bir düet repertuvarına sahip. 12 albüm ve 50 milyonu aşan albüm satışıyla dünyanın bir İtalyan efsanesi olarak kabul ettiği Ramazotti, en güzel şarkılarını Boğaz’a karşı seslendirecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24