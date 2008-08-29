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Ekonomi

Ramazan’ın en ucuz pidesi Halk Ekmek’ten

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek, 350 gram ağırlığındaki ramazan pidesini 50 YKr'den satacak.

29 Ağustos 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda, ramazan ayı süresince 350 gram ağırlığında üretilecek özel ramazan pidesi, 50 YKr'den satışa sunulacak.

İstanbul'da, geçen yıl 1,5 YTL'den satılan 450 gramlık pidenin ağırlığı bu yıl 400 grama düşürülerek, aynı fiyattan satılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Geçen yıl 2 YTL'ye satılan 600 gramlık pidenin fiyatı ise 2,25 YTL olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ekmek üretim kurumu olan İstanbul Halk Ekmek'e ait üç fabrikada ilk etapta günlük 30 bin adet üretilecek özel ramazan pidesinin üretim sayısının, gelen talebe göre değişeceği bildirildi.
Ramazan pidelerinin raf ömrünün uzun olması için Ar-Ge'nin, su tutma kapasitesi ve lezzetteki kalite arttırıcı çalışmalarını 1 ayda tamamladığı belirtilen açıklamada, pidenin içinin daha iyi pişmesi için fırınlarda gerekli test çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ramazan süresince üretilecek 350 gramlık pidenin, iftar öncesinde tüm İstanbul Halk Ekmek büfelerinde 50 YKr'den satılacağı ifade edildi.

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